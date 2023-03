Violeta a înțeles întotdeauna mersul lucrurilor și care îi sunt limitele. Îndrăgita vedetă și-a lăsat fiica să își deschidă aripile, dar i-a urmărit mereu fiecare pas.

Andreea Marin are o legătură strânsă cu fiica ei

I-a fost mereu alături, iar astăzi e mândră de evoluția ei. „Recunoștința nu mi s-a părut o lecție grea pentru ea. A fost nevoie să îi comunic, să îi dau exemplu. E un copil și atunci această sensibilitate a făcut-o să înțeleagă ușor ideea de recunoștință. Ideea de limită poate că a fost mai dificilă pentru ea, ca pentru oricare alt adolescent, dar a înțeles-o și pe aceasta” a adăugat Andreea.

Fata a știut tot timpul să își asculte mama, a respectat regulile și a preluat de la ea toate gesturile de bunătate.

,,A înțeles ce înseamnă când încalci o limită care, de fapt, le face rău altora și, în final, îți face rău și ție. Regulile nu sunt făcute degeaba, au un sens, și nu sunt făcute în ideea de a te ține constrâns. Au sensul de a ne ține într-o balanță corectă pe toți”, afirmă vedeta pentru Unica.

Violeta se pregătește pentru Facultatea de Drept

Aceasta își dorește să studieze Dreptul în străinătate și se pregătește temeinic pentru asta. Tot pentru admiterea la facultate a început să facă voluntariat. Apoi a început să îi placă, și-a dat seama ce bine poți să te simți atunci când îi ajuți pe ceilalți.

„ Acum face voluntariat pe mai multe direcții. Sunt chiar foarte mândră de ea. Este și la momentul în care se pregătește pentru facultate, mai are doi ani. Își dorește să urmeze Dreptul, dar are dreptul să se mai răzgândească până atunci. Eu i-am și spus, la vârsta aceasta multe pot să pară într-un fel azi și anul viitor să descoperi că ai o afinitate către altceva.

,,Violeta îmi seamănă mult, foarte mult. Mă uit la ea şi mă văd pe mine Andreea cea mică…”

”Este cea mai bună prietenă a mea. Şi deja e mare, are simţul umorului. Violeta îmi seamănă mult, foarte mult. Are doar ochii albaştri faţă de cei căprui ai mei, dar semănăm perfect. Mă uit la ea şi mă văd pe mine Andreea cea mică…

Fiica vedetei a avut și un proiect dedicat tinerilor ucraineni. Felul în care s-a luptat pentru asta a impresionat-o pe Andreea Marin.

Vedeta are convingerea că tinerii de astăzi trăiesc într-o lume nouă, iar accesul la informație le modelează personalitatea. Au ce noi nu am avut. În acest labirint, Violeta are toate datele pentru a reuși.

„E un copil cu o minte deschisă. Copiii din ziua de astăzi cumva percep altfel și școala și ceea ce învață acolo. Ea învață alături de copii din alte țări. Ei nu mai văd granițele. Nu îi interesează culoare pielii, că au ochii oblici”, incheie Andreea.