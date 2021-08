Andreea Marin a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” și a vorbit despre alegerile pe care le-a făcut în viață. Chiar dacă Ștefan Bănică Jr. și-a refăcut viața la scurt timp după ce au divorțat, Andreea Marin este de părere că s-a întâmplat exact așa cum a trebuit.

După ce Ștefan Bănică Jr. și-a oficializat relația cu Lavinia Pîrva, presa a scris mult despre asemănarea dintre ea și noua parteneră. Mai mult, și fanii Andreei Marin scriau în comentarii că actuala artistului îi copiază atât stilul vestimentar, coafura, dar și zâmbetul Andreei Marin.

Prezentatoarea TV nu vede o asemănare între ea și actuala parteneră a fostului ei soț.

„Eu nu văd lucrul acesta, poate există o asemănăre fizică, dar eu nu văd niciun om întreg la minte care să caute un alt partener numai fiindcă seamănă cu cel anterior.

Nu cred în asta. Nici gând ca partenerul meu de la acea vreme să semene cu fostul meu soț. Eu nu am văzut deloc vreo asemănare. Astăzi eu consider că este bine fiecare dintre noi și fiecare este exact acolo unde îi este locul și cu cine îi este dat să fie.”, a spus Andreea Marin în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

„Nu stau să mă uit în trecut”

„Este cât se poate de limpede și până la urmă este singurul adevăr important, că acesta este drumul pe care trebuia să-l parcurgă fiecare și nu am niciun regret.

Sunt fericită astăzi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru prezent, nu stau să mă uit în trecut. Cred că fiecare poveste din viața noastră are un rol. Poți să întâlnești un om care are un rol până la un anumit timp, poți să întâlnești un om care are un rol până la sfârșitul vieții tale. Da, trăim cu mintea la basme și ne-am dori să trăim în fiecare zi cu persoana lângă care vom închide și ochii, dar nu se întâmplă așa.

Și noi trebuie să acceptăm această realitate. Pentru mine nu mai este o poveste de care să mă tot agăț. Sunt o femeie cu picioarele pe pământ, știu ce vreau de la viață și sunt astăzi exact în punctul în care trebuia să fiu. Dumnezeu mi-a dat niște provocări în această viață, dar mi-a dat și calea de urmat.”, a mărturisit Andreea Marin.