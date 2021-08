Andreea Marin a recunoscut! Vedeta spune că succesul fulminant pe care l-a avut cu emisunea ”Surprize! Surprize!”, de la TVR, a stârnit multă invidie.

Mai mult decât atât, ea susține că a trebuit să facă față la tot felul de șicane din partea celor nemulțumiți, care ar fi încercat chiar să scoată emisiunea de pe post.

Andreea Marin a recunoscut! ”Sunt un om educat, dar, la un moment dat, agresivitatea te deranjează”

”În orice caz, nu de la mine. Eu sunt un om care privește în curtea sa, probabil că am deranjat prin succes, am deranjat prin a deveni prea vizibilă. Creșterea în domeniu a fost fulminantă la un moment dat și a deranjat.

De aici au pornit tot felul de șicane. Ele nu au pornit de la mine, sunt un om educat, dar, la un moment dat, agresivitatea te deranjează. (…) Evident, nu de la mine.

Cred că fiecare s-a definit cum a putut mai bine, realitatea de azi arată cum e fiecare, iar eu cred că Dumnezeu este acolo sus și vede.”, a spus vedeta în emisiunea moderată de Denise Rifai.

”Emoția aceea este irepetabilă”

”Emoția aceea este irepetabilă. Niciun om de televiziune și niciun alt format, deși au încercat să copieze, nu au mai reușit să transmită emoția. (…) Omul din fața ta nu avea nevoie de un scenariu, ci doar de sinceritatea lui.

Existau alți oameni care aveau interesul ca această emisiune să cadă. Nu a căzut.

Tot ce au putut să spună a fost că prezentatoarea e falsă, că lacrimile ei sunt roz în loc să fie bleu…în fine, i-am lăsat să vorbească și am continuat să facem istorie.”, a mai spus Andreea Marin pentru Denise Rifai.

De ce e obsedată Mihaela Rădulescu de ea

Întrebată de ce a fost obsedată Mihaela Rădulescu de ea, Andreea Marin a spus: Poate nu mai este în prezent. Poate ca i-a trecut. Limbajul acela e un limbaj pe care eu nu l-as folosi nici într-o conversație privata.

Interceptări scandaloase

Jurnaliștii de la România TV au fost cei care au detonat bomba și au publicat un dialog incredibil între Mihaela Rădulescu și fostul său soț.

Ei au obținut interceptări de la DNA, din dosarul dispariției lui Codruț Marta, în care pot fi auziți Mihaela Rădulescu și Ilan Schwartzenberg vorbind despre Andreea Marin:

SCHWARTZENBERG MIHAELA: … că eu am puţine motive să mă enervez… şi cu emisiunea de la Realitatea. Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de MARIN. Asta are un promo pe post, care eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere…

SCHWARTZENBERG EMILIAN: O să…

SCHWARTZENBERG MIHAELA: Promo meu e filmat cu aparate foto pentru că mi-au spus băieţii că n-au camere…(înjură)

SCHWARTZENBERG EMILIAN: Pot să te opresc o secundă să o luăm încet? Alo?

SCHWARTZENBERG MIHAELA: Nu, nu poţi să mă opreşti! Lasă-mă să spun problema!

SCHWARTZENBERG EMILIAN: Ascultă-mă! Ascultă-mă!

SCHWARTZENBERG MIHAELA: Sunt nişte mii de euro aruncaţi pe un promo la MARIN, mie îmi fac să-mi verse stomacul când mă gândesc că eu n-am avut un promo nici măcar decent…

SCHWARTZENBERG EMILIAN: Mă asculţi o secundă? Ascultă-mă! Pot să te opresc o secundă? Două lucruri importante. Îţi fac ce promo vrei tu. Am o singură rugăminte. Du-te, vorbeşte cu ei… îţi spune că nu există, eu îţi fac să existe, doar ocupă-te tu şi fă-l după capul tău şi cum vrei tu şi eu mă ocup să ai tot ce vrei. Doi: madam MARIN, pentru tine să ştii, s-a ocupat să-şi facă promo.

SCHWARTZENBERG MIHAELA: Pentru că asta trăieşte aici. Nu şi l-a făcut ea. I l-a făcut o agenţie.

SCHWARTZENBERG EMILIAN: Da.

SCHWARTZENBERG MIHAELA: Agenţia costă dublu. Deci eu am aflat…

SCHWARTZENBERG EMILIAN: Atenţie! Aici vreau să-ţi spun…

SCHWARTZENBERG MIHAELA: Nu! Eu vorbesc acum şi mă asculţi! Ea nu are, de când mă ştiu eu…

SCHWARTZENBERG EMILIAN: NU-mi place cum ţipi la mine. Deci eu sunt calm şi vorbesc cu tine. Nu-mi place dacă…

SCHWARTZENBERG MIHAELA: N-are nicio idee. Ea… Ascultă-mă! Nu-mi spune mie că MARIN a făcut. MARIN s-a dus şi a dat o căruţă de bani, pentru că avea căruţa de bani…

SCHWARTZENBERG EMILIAN: Da, da’ pe capu’ ei, pe buzunaru’ ei. Eu nu plătesc promouri, n-am vreo treabă. Înţelege acest mic detaliu. Deci dacă vrei opinia mea şi dacă vrei să te amuzi… da’ nu mai comenta cu alţii şi învaţă: orice comentariu despre ea cu alţii, te poziţionează ca una care te deranjează şi suferi din cauza ei. Tu ignor-o total. Păi…