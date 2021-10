Andreea Mantea are coronavirus. Cum se simte prezentatoarea de la Kanal D

Din ce în ce mai multe vedete din România ajuns să fie infectate cu coronavirus, cea mai recentă fiind Andreea Mantea. Cancan News informează că a intrat în posesia unor informații importante despre starea de sănătate a acesteia, dar și a fiului ei, David, căci și el este infectat.

Surse apropiate prezentatoarei de la Kanal D au spus că aceasta este izolată de 8 zile, însă nici ea și nici fiul ei nu se simt prea bine. Aceleași surse au spus că, în urmă cu câteva zile, David a avut mai mult episoade febrile, ceea ce a speriat-o și mai tare pe mama sa. Starea de sănătate a lui David nu s-a agravat și nu a fost nevoie de spitalizare.

Recent, într-o postare pe pagina personală de socializare, Monica Anghel a declarat că este infectată cu noul coronavirus. Cântăreața a mărturisit că s-a vaccinat cu ambele doze împotriva SARS-CoV-2, dar cu toate acestea tot a fost confirmată pozitiv.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, artista susține că dacă nu era vaccinată probabil ar fi făcut o formă mult mai gravă de COVID. Totodată, ea a mai precizat că în prezent se află acasă, fiind monitorizată de medicul ei.

În ceea ce privește diagnosticul, Monica Anghel susține că în primă fază a crezut că este răcită, după un concert pe care l-a avut la Alba Iulia. Ea a mai adăugat că s-a gândit să facă un test rapid, iar după ce a primi rezultatul i-a contactat pe toți cei cu care a intrat în contact.

”Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă. Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu […].Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia și a fost în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate.

Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ”, a mărturisit Monica Anghel pentru Antena Stars.