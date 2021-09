Poți avea coronavirus, chiar dacă testul a ieșit negativ. Un cunoscut medic avertizează: Dacă ai simptome, te izolezi

Așadar, medicul Adrian Marinescu a vorbit, la Digimatinal, despre testele pentru coronavirus care se pot face acasă. El a precizat că aceste teste sunt orientative și că persoanele care au simptome ar fi mai bine să rămână în izolare.

„Testul, dacă e negativ, și am totuși simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecția. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez și, eventual peste o zi sau două să repet testul. Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, bețișorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să știe asta”, spune medicul.