Medicul Adrian Marinescu a precizat că Institutul ”Matei Balș” din Capitală se află sub o uriașă presiune, din cauză că sunt mulți pacienți. Acesta spune că bolanvii nu pot fi evaluați în 24 de ore.

Medicul amintește că există un ordin de ministru care precizează că orice unitate medicală ”trebuie să vină cu un dublu circuit”.

Medicul a precizat că un alt aspect important este nivelul de testare. Acesta spune că din ce în ce mai multe persoane se testează și că este important ca atunci când există un diagnostic, persoana ar trebui să fie și evaluată.

În ceea ce privește paturile de la Terapie Intensivă, medicul Adrian Marinescu spune că este important să nu fie pacienți care să ajungă în punctul în care să aibă complicații.

”Vorbim foarte des de paturile de Terapie Intensivă. Important e să nu am un pacient critic care să ajungă în punctul în care are complicații. Ar trebui să intervin înainte, și acest lucru îl pot face dacă îl evaluez rapid, din momentul diagnosticului. Și am nevoie de spitale pentru a o face.”, mai precizează medicul.