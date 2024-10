Odată cu venirea toamnei, virusurile au început să circule din nou. O nouă variantă, Covid XEC, se răspândește rapid în Europa și are șanse să devină dominantă în acest sezon.

Dr. Alexandru Coman, epidemiolog la Institutul Inimii din Cluj-Napoca și președintele Asociației pentru prevenirea și controlul infecțiilor, a declarat pentru adevărul.ro că sosirea variantei în România este doar o chestiune de timp. Aceasta este extrem de contagioasă, ceea ce explică riscul crescut de răspândire.

Covid XEC, o combinație a mai multor subvariante ale Omicron, a fost identificat pentru prima dată în Germania. Ulterior, a fost descoperit și în alte țări, inclusiv Marea Britanie, Danemarca, Franța, Irlanda, Suedia, Italia și Spania.

Dr. Alexandru Coman a menționat că ar putea trece doar câteva zile până când Covid XEC va ajunge în România. El a adăugat că este posibil ca virusul să fi ajuns deja, dar să nu se știe, deoarece simptomele sunt ușoare. De asemenea, a subliniat că oamenii nu se mai testează și nu se prezintă la medic.

„Dacă nu cumva chiar a ajuns și încă nu am aflat. Și nu știm pentru că simptomele sunt ușoare, iar oamenii nu se mai testează și nici nu se mai prezintă la medic”, spune el.

Dr. Adrian Marinescu a subliniat că nu trebuie să ne alarmăm din cauza acestei noi tulpini. Este normal să ajungem la o etapă de conviețuire cu virusul după pandemie. Vor apărea diverse variante virale, deoarece virusul continuă să sufere mutații. Problema ar putea apărea în sezonul rece.

„Până la urmă, este normal ca după pandemie fi intrat în această etapă de conviețuire cu virusul. Și o să avem diverse variante virale, pentru că în mod cert, virusul suferă mutații în orice moment. Problema pe care am putea să o avem este în momentul în care va veni sezonul rece, sezonul de gripă, și vom avea în același timp și viroze și gripă și diverse alte infecții respiratorii. Și vom avea și infecția cu SARS-Cocv-2”, a mai spus directorul medical al Institutului ”Matei Balș”

Totuși, nu există un vaccin specific pentru această variantă. În schimb, vaccinurile existente oferă o acoperire parțială, similar cu situația gripei.

Dacă nu, eficiența este mai scăzută. Pe același principiu funcționează și vaccinul anti Covid. Pe de altă parte, să nu uităm că noi ori ne-am vaccinat în anii trecuți, ori am trecut prin boală, cu ceva imunitate restantă am rămas. De aceea nici nu mai sunt spitalele pline cu pacienți. Pentru că receptivitatea populației este mult crescută”, continuă dr. Coman.

Pe de altă parte, oamenii ar trebui să continue să respecte măsurile de protecție obișnuite. Acestea includ spălarea mâinilor, modul în care strănutăm sau tușim și evitarea aglomerărilor în cazul în care manifestăm simptome.

Există deja un vaccin disponibil în farmacii pentru gripă. El a explicat că, având o soluție pentru aceasta, se poate concentra asupra problemei. De asemenea, a afirmat că va trebui să ne adaptăm la virusul Covid. Nu vom scăpa de el nici acum, nici în viitor.

„M-ar preocupa gripa, pentru că pentru gripă am deja vaccinul în farmacie. Mă preocupă problema pentru care am o soluție. Dacă n-am o soluție, nu-mi bat capul foarte tare cu ea. Va trebui să învățăm să trăim cu acest virus printre noi. Deja am învățat.

Pentru că nu vom scăpa de el, nici acum, nici pe viitor. Trebuie să învățăm să conviețuim cu microbii din jurul nostru. Nu am scăpat niciodată de gripă. Nu am scăpat de tuberculoză. Nu am scăpat de HIV. Nu putem decât să le controlăm să le ținem în frâu”, a mai spus medicul Coman.