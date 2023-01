Potrivit lui Adrian Marinescu, pacientul la care a fost depistată prezența noii variante este un copil și este foarte probabil ca și mama să fie infectată cu Kraken, a arătat Libertatea.

Anterior, Marinescu a vorbit pe larg despre această nouă variantă a virusului.

„Vom avea variante noi. Din 2022 când vorbeam de varianta de conviețuirile lucrurile nu s-au schimbat. Faptul că, din datele pe care le avem, această variantă virală se transmite ușor, dar de cele mai multe ori sunt forme ușoare, nu vorbim de virulență, nu vorbim de situația în care agresivitatea să fie diferită. Deci nu ne vom aștepta la un val de început de pandemie”, a spus medicul.

Marinescu nu consideră că este un capăt de țară

El a îndemnat la prudență, explicând că odată ce o variantă virală ajunge să fie într-un procent mare într-un anumit loc ajunge cam peste tot, în Europa, în România.

„Nu considerăm că este un capăt de țară, doar că trebuie să luăm în calcul că vom avea în continuare infecții cu SARS-CoV-2”, a completat Adrian Marinescu.

Subvariantă a tulpinii Omicron, Kraken, cunoscută sub denumirea științifică XBB.1.5, îi îngrijorează pe specialiști din cauza ușurinței cu care se răspândește, mai ales în Statele Unite.

În ultima săptămână din decembrie, nivelul de răspândire a variantei Kraken în SUA a crescut de la 20% la 40% din totalul numărului de infecții estimat la nivelul întregii țări, iar specialiștii se așteaptă ca aceasta să devină dominantă în curând.

Prezența variantei a fost confirmată și pe teritoriul Europei, în Danemarca, Franța, Austria, Olanda, Germania, Italia, Spania, Suedia, Islanda, Belgia, Republica Cehă, Portugalia și Irlanda. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) precizează că ritmul ridicat de răspândire se datorează probabil capacității XBB.1.5 de a ocoli protecția sistemului imunitar oferită de infectările anterioare sau de vaccinare.

Nu există dovezi că varianta Kraken este mai periculoasă decât altele

De asemenea, Kraken are o mutație pe proteina spike – partea virusului care se leagă de celulele gazdă – care i-ar putea oferi un anumit avantaj. În același timp, specialiști citați la finalul săptămânii trecute într-o analiză publicată de The Atlantic, au subliniat că încă nu există dovezi că varianta Kraken este mai periculoasă decât altele, adăugând că nu este de așteptat ca SARS-CoV-2 să scape din nou de sub control.

„Acum, cu imunitatea de la vaccinuri și cu oameni trecuți prin infecții peste tot în lume (…) populația nu mai este nici pe departe atât de vulnerabilă la cele mai grave efecte ale COVID. XBB.1.5 nu este o amenințare de calibru apocaliptic, iar până în prezent, nicio dovadă nu sugerează că subvarianta este în mod inerent mai gravă decât predecesoarele sale”, arată analiza publicației americane.