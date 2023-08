Andreea Mantea are o carieră de succes și își iubește rolul de mamă, este dependentă de mașina sa și a declarat că nu se deplasează nicăieri fără ea. Vedeta a fost oprită recent de către polițiștii de la rutieră, care au amendat-o pentru că nu avea buletinul la ea. Prezentatoarea a declarat că este mereu pe drumuri. Iată ce a povestit despre cea mai recentă amendă primită. Fiul brunetei, David, în vârstă de 8 ani, era în mașină atunci când vedeta a fost amendată.

Andreea Mantea a povestit că lipsa buletinului se explică prin faptul că își schimbă mereu geanta, așa se face că, în momentul în care a fost oprită de polițiști, nu a avut cartea de identitate la ea.

„Când mă oprește poliția pe stradă, îmi iau amendă direct. Chiar de curând am primit o amendă. Nu pentru că merg cu viteză, nu pentru viteză. Am avut tot, tot, dar nu am avut buletinul. Pentru că noi suntem femei și mai schimbăm gențile, dar acum l-am lipit în mașină, acum e foarte greu de dezlipit. Dacă vreau să-mi iau buletinul vreodată undeva, mă chinui să-l scot, nu merge, acolo îl las. Ca să nu îmi mai iau amendă niciodată pentru că este groaznic”, a declarat prezentatoarea.

Reacția fiului său: „David din spate le zicea să îmi dea amendă că merit”

Vedeta își crește fiul singură și a dovedit de-a lungul timpului că este o femeie puternică și independentă. În momentul în care a fost oprită de polițiști în trafic, David le-a recomandat să-i dea amendă mamei sale, fapt care a amuzat-o pe vedetă.

„M-a oprit o dată poliția și mă grăbeam un pic. I-am zis că ne grăbim, că vrea copilul nu știu ce să facă, i-am zis eu ceva pe acolo. Chiar nu aveam mare viteză, că mi-au dat avertisment. David din spate le zicea să îmi dea amendă că merit. Deci nu poți să faci nimic cu el, să facem și noi o nenorocire. Îi mai zic să facem una alta, eu zic ceva și el mă aprobă și mă întreabă ce îi dau. Vrea telefonul ca să tacă. Dar îi dau telefonul foarte rar” a povestit prezentatoarea.