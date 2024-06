Cristian Popescu Piedone a făcut un scandal monstru într-o secție de vot, după ce un alegător a observat că a primit buletinul de vot deja ștampilat. Primarul Sectorului 5, care candidează pentru Primăria Capitalei, i-a mustrat pe membrii comisiei electorale pentru această situație.

Iată care a fost dialogul dintre Piedone și membrii comisiei de vot:

Piedone: Spuneți, arătați-mi omul. Cine este omul? Ce reprezentant sunteți, al cui?

Membru al comisiei de vot: AUR.

Piedone: AUR? Și dați buletin de vot ștampilat PSD? Doamnă, omul nu minte. Omul nu minte. Vreți să furați? Lăsați-ne în pace.

Membru al comisiei de vot: A plecat cu ștampila și a votat…

Piedone: Spune-mi de buletin.

Piedone: Ați oprit dvs buletinul și mi-a spus că a greșit domnul.

Membru al comisiei de vot: Cum de se întâmplă numai la dânsul?

Piedone: Doamnă, a făcut sesizare. Fiți corecți! Domnul acesta a ieșit și a spus că i-ați dat un buletin de vot ștampilat. Voi face cerere la AEP pentru închiderea secției și verificarea tuturor buletinelor. Indiferent ce vreți, oamenii votează.

Bărbatul care a primit buletinul de vot ștampilat a povestit exact cum s-a întâmplat totul:

„Am intrat să votez și buletinul de europarlamentare a fost ștampilat cu PSD. Am dat înapoi, mi l-a schimbat și l-a anulat, cred. Mi-am dat seama că era ștampilat când era răsfoit. Și se poate vedea în funcție de când a fost uscată ștampila. Mi-a dat alt buletin și am votat. Mi-a spus că am greșit eu, dar nu am greșit. Se poate vedea după ștampilă. Doamna de acolo mi-a spus că am greșit eu, cred că președintele”.