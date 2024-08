Un bărbat din Cluj, aflat într-o scurtă vacanță în Ungaria, a declarat că polițiștii maghiari „vânează” mașinile cu numere de România. Potrivit acestuia, agenții de poliție refuză să comunice în engleză și creează motive de sancționare inventate.

În timpul vacanței, bărbatul și prietena sa au avut o experiență neplăcută în Ungaria. Bărbatul a povestit că a fost oprit de poliția maghiară, în timp ce se întorcea acasă.

Incidentul a avut loc în orașul Letavertes, situat aproape de granița cu România.

După ce l-au oprit, polițiștii i-au spus că nu a respectat indicatorul STOP. În timpul discuției, care a fost filmată, se poate auzi cum agentul vorbește exclusiv în maghiară, în timp ce șoferul îi explică în engleză că nu înțelege limba.

Astfel, românul a fost amendat cu 10.000 de forinți, echivalentul a aproximativ 130 de lei, deși nu a înțeles clar motivul. A încercat să conteste decizia, dar agenții l-au ignorat.

„N-am reușit să contest amenda, iar la sfârșit mi s-a spus că dacă nu semnez pe 10.000 de forinți, o să primesc 50.0000 de forinți amendă. Am semnat acolo pe 10.000, dar am scris plus „objections”. O să încerc să mă adresez și celor de la poliția din Ungaria să văd ce îmi zic dânșii, să vadă dacă e ok cum s-au comportat sau nu e ok”, a spus el.