Cristi Mitrea a rupt orice legătură cu Andreea Mantea

Cristi Mitrea nu mai vorbește cu Andreea Mantea. Povestea pe care cei doi au trăit-o a fost readusă în discuție în cadrul emisiunii La Măruță, de pe Pro TV, acolo unde sportivul l-a acuzat pe Kamara de faptul că s-a folosit de problemele de sănătate ale fiului său pentru a aduna voturi la Survivor.

Pentru a se apăra, artistul i-a dat direct o replică tăioasă fostului iubit al Andreei Mantea.

„Nici ca tată n-ai voie să mă judeci, nici ca nimic! Eu măcar sunt trecut în certificatul copilului meu. Simt nevoia să-i spun. Dacă este nepoliticos și nu știe să lase un om să vorbească când e întrebat, eu pot să-i dau niște răspunsuri atât de dure încât o să vadă cum este”, i-a spus Kamara lui Cristi Mitrea.

Chiar dacă recunoaște faptul că nu obișnuiește să dea foarte multe informații cu privire la viața sa personală, Cristi Mitrea confirmă faptul că în prezent nu mai are niciun fel de relație nici Andreea Mantea, dar nici cu fiul lor.

Cristi Mitrea: Suntem într-o beznă totală

„Din păcate, nu am o relație cu mama lui David, din nou. Au fost câțiva ani în care am fost aproape de copil, dar acum iarăși suntem într-o beznă totală.

Știți că eu nu vorbesc despre viața mea personală, deci cam asta e tot legat de acest subiect”, a declarat Cristi Mitrea, pentru Fanatik.ro.

Mitrea și Andreea Mantea au format, vreme de câteva luni, cel mai mediatizat cuplu din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea Burlăcița, unde bărbatul a luptat pentru inima prezentatoarei de la Kanal D.

Ulterior, fiul celor doi a venit pe lume, iar Cristi Mitrea s-a îndoit de faptul că este tatăl lui David.

Se pare că luptătorul MMA și-a refăcut viața alături de o celebră producătoare de emisiuni de divertisment de la Pro TV. Cristi Mitrea are doar cuvinte de laudă când vine vorba de actuala iubită, Andreea Caranda, și are planuri mărețe de viitor.

Luptătorul MMA, despre noua relație: E pasiune multă, e foc

,,Țin foarte mult la ea. Da, o iubesc foarte mult. Am iubit-o de când eram copii. Eu am fost coleg de bancă cu unul dintre colegii ei. Ne știm de mulți ani. Nu are pe nimeni, pentru că nu are voie (n.r. râde). Da, într-un fel ciudat, avem o relație. Ciudat, că nu e sănătoasă relația. E pasiune multă, e foc. (…)

E ceva. E acolo, nici noi nu știm ce este. O iubesc. Probabil sunt și aici. Da, da, e ceva acolo de mult timp. Este un du-te, vino. Are și un copil mai mare, am scăpat. Mi-e teamă să fac pasul (n.r. căsătorie).

Cred că ne ducem pe patru ani eu cu Andreea Caranda. Da, ne vedem destul de des. Da, se duce spre relație. Nu suntem cuplu așa, suntem noi între noi. Ne aprindem repede, suntem pe adrenalină, suntem puternici”, a declarat Cristi Mitrea.