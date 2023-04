Kamara și Cristi Mitrea au avut un conflict în emisiunea lui Măruță

Cristi Mitrea și Kamara și-au aruncat cuvinte grele în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță, iar Gabriela, prietena solistului, a dat amploare conflictului. Totul a pornit de la concursul Survivor România. Kamara a fost criticat pentru comportamentul său în emisiune.

După ce a părăsit Survivor România, Kamara a fost invitat în emisiune la Cătălin Măruță. Discuția părea inițial una calmă. Mai mult, a adus cadouri din Republica Dominicană, coliere și brelocuri, pentru toți oamenii din platou.

„Toiagul meu a dispărut cu tot cu bagaj. Am venit fără nimic. Am vrut să vin cu multe scoici. 15 kilograme de scoici am adunat. Gabriela m-a primit la aeroport cu o gașcă de prieteni. I-am scris și inițialele pentru că Gabriela este cea mai bună a prietenă a mea. Normal că erau. Erau mai multe lucruri scrise pe toiag”, a spus Kamara.

În plus, acesta a vorbit despre multiplele conflicte în care a fost implicat și a susținut că, în afară de ce s-a văzut la televizor, el a scris piese și a inventat povești cu care își adormea seara colegii de echipă.

„A fost cea mai tare experiență, a fost senzațională. Ce mi-a plăcut a fost că nu mi-am pierdut nicio secundă capacitatea de a crea. Am reușit să fac ceva acolo, să mă bucur de viață. Eu număram secundele din momentul ce soarele atingea marea, erau 160 de secunde.

Oamenii nu pot vedea totul. Îi adormeam cu povești din camp și probabil n-a fost de efect să fie văzute. Nu m-am luat la trântă cu toți, m-am luat cu cei care nu m-au lăsat în pace nicio secundă”, a afirmat fostul concurent Survivor.

Kamara, adevărul despre scandalul cu DOC

Kamara a ținut să explice și scandalul cu DOC, în care mai aveau puțin și săreau la bătaie. De asemenea, el a afirmat că nu-l interesează comentariile oamenilor de acasă, referindu-se la cele în care este judecat pentru atitudinea pe care aceștia au văzut-o.

„Ce ați văzut aici a fost doar un mic episod din ce am pățit cu DOC acolo. Eu de când am ajuns acolo, mi-a zis că nu am voie să vorbesc, că sunt copilul cel nou din curtea școlii. În momentul în care mi s-a spus că DOC are ceva cu mine, am zis să nu pun la suflet. Ce s-a întâmplat a fost că eu nu voiam să vorbesc de Leon.

Cum aș putea să mă folosesc de ceva ce toată lumea știa? Nu am citit comentarii, pentru că nu pot să citesc părerea oamenilor care nu știu ce am trăit acolo.

În 93 de zile cât am stat acolo, un om poate fi și bun și rău și deștept și prost. Nu am fost nici un înger, nici un demon acolo. Eu acum ce voiam să explic, nu că aș avea de ascuns ceva, eu am dat replică după ce am fost presat de mai multă vreme. Nu văd nicio rușine în a fi tată și a lupta pentru copilul tău.

Din păcate, chiar am văzut și m-a dezamăgit situația asta. În primii trei ani nu s-a știut. Nu e vina ce comentează un om, doi sau trei care nu știu”, a susținut artistul.

Cristi Mitrea critici dure la adresa lui Kamara

Cristi Mitrea, care de-a lungului timpului nu s-a arătat deloc încântat de comportamentul avut de Kamara, i-a comunicat faptul că a fost mult prea agresiv, atât cu Faimoșii, dar și cu Războinicii, invitându-i chiar să se bată în cușcă.

„Ai apăsat pedala prea mult. Ai fost provocator. Și fizic și verbal. Tinzi să te duci spre o chestie care mie nu mi se pare că e ta. Că tu ești artist. Cu toți, tu ai arătat o agresivitate din asta fizică pe care eu nu o înțeleg”, i-a spus Cristi Mitrea lui Kamara.

„Ești provocator, Cristi. Și în momentul ăsta”, a intervenit și Gabriela, prietena lui Kamara, care a mai avut un conflict cu sportivul pe aceeași temă, într-o altă apariție. Discuția, însă, nu s-a oprit aici.

,,Se ajunge la un moment dat când nu mai poți să duci. În ziua respectivă am avut o ceartă tocmai cu Bianca, la momentul respectiv era prietenă cu DOC și au făcut gașca aia ca să mă dărâme și mai mult. Cum am spus și ați văzut acolo…

Sper să mă înțelegeți ce vreau să spun. Deși colegul vrea să vorbească el mai mult. Deși n-a fost acolo și știe mai multe decât mine. E analist Survivor, fără să fi fost la Survivor”, l-a atacat Kamara pe Cristi Mitrea.

Cristi Mitrea a atacat din nou adăugând: „Așa e făcut omul, când e negru, aruncă cu răutăți, sufletul”, iar Cătălin Măruță i-a atras atenția că remarca ar putea fi interpretată greșit.

Kamara s-a legat și de copilul său cu Andreea Mantea

L-a acuzat pe Cristi Mitrea că nu este tată pentru copilul pe care îl are cu Andreea Mantea. „Eu am fost invitat să vorbesc și vorbește Mitrea în locul meu? Pe mine nu mă întreabă. El doar dă niște epitete și caută să mă caracterizeze fără să mă lase să vorbesc. Eu credeam că am fost invitat să pot vorbi. Dar el nu poate să mă lase. Și nu știu din ce postură mă judeci tu pe mine?

Nici ca tată n-ai voie să mă judeci, nici ca nimic. Eu măcar sunt trecut în certificatul copilului meu. Simt nevoia să-i spun. Dacă este nepoliticos și nu știe să lase un om să vorbească când e întrebat, eu pot să-i dau niște răspunsuri atât de dure încât o să vadă cum este”.

La rândul lui, Cristi Mitrea l-a făcut „cerșetor”. „Așa pot să-ți zic și eu. De ce nu mergem la muncă și mergem la cerșit în emisiuni din astea? Dacă vrei să facem joaca asta o facem până mâine”.

„Exact prin modul ăsta de a fi și de a reacționa, oamenii te văd agresiv”, a intervenit și Cătălin Măruță. Totuși, Kamara și-a continuat atacul. „Nu sunt deloc agresiv. Am venit cu inima deschisă și mă bruiază acest țânțar. Așa mi-a zis el mie și atunci îi du replica înapoi”.

„Kamara, ce n-ai înțeles tu? Tu arăți mult mai bine ca un bad boy la tv. Și atunci, probabil te ajută și fața. Atunci joac-o. Cei care te cunosc în realitate….”, i-a ținut partea Gabriela. Totodată, artistul a afirmat că mai veni în emisiune pentru a discuta despre Survivor România cu o condiție.

„Nu-mi pare rău pentru nimic din ce s-a întâmplat acolo. N-am jucat niciun personaj. O să vă rog frumos să-i dați un Xanax lu’ ăsta micu’ să se calmeze, ca să pot vorbi”, a susținut Kamara. Cristi Mitrea l-a avertizat: „Nu am voie să comentez, că nu mai am timp. Vorbim după emisiune, stai liniștit”.