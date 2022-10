Ruxi întoarce armele împotriva lui Cristi Mitrea: „Mi-ar plăcea să-l scot din joc! Avem nevoie să scăpăm de bărbați”

Săptămâna trecută, cele două tabere ale celebrităților au fost surprinse de vestea că între Ruxi și Cristi Mitrea se înfiripă ceva. Astăzi, de la ora 21:30, în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, creatoare de conținut va face o dezvăluire care va arată adevăratele intenții pe care le are față de luptătorul MMA.

„Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta. Poate sunt nebună pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”, îi va mărturisi Ruxi Anisiei, conform unui comunicat.

Presupusa poveste de dragoste dintre cei doi a rămas o necunoscută inclusiv pentru colega ei de echipă: „Dar ție nu-ți mai place deloc de el sau te obosește? Sau de ce?”, o va întreba Anisia. „Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara… A ieșit combinația!”, va recunoaște Ruxi.

Dacă își va schimba aceasta atitudinea față de sportiv, dar și ce va face pentru a-și duce la bun sfârșit planul de a-l scoate din competiție, vedem astăzi, de la ora 21:30, într-o nouă ediție Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Celebritățile vor avea parte de o mega surpriză

În această seară, celebritățile vor avea parte de o mega surpriză. Pentru prima dată, cele două tabere se vor lupta într-o probă care le va oferi acces în Dingo Market – supermarketul celebrităților din junglă.

În funcție de câte stele adună în timpul jocului, echipa câștigătoare își poate achiziționa mâncare, cafea, dulciuri sau produse de igienă. „Proba este foarte spectaculoasă, dar cere de la voi foarte multă coordonare!”, le va spune Cabral. Cine va câștiga și cum se vor organiza vedetele la cumpărături vedem în această seară.

