Pro TV vine cu o nouă emisiune! Vedetele din România vor fi nevoite să trăiască în condiții extreme. Când începe show-ul

Vedete din România vor lăsa deoparte stilul de viață obișnuit pentru a înfrunta obstacolele limitărilor fizice și psihice, într-o provocare extremă. PRO TV anunță începerea producției reality-show-ului care a făcut istorie: Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Timp de două luni, celebritățile vor trăi sub cerul liber, departe de casă, de fani și de luxul zilnic, complet izolate, fără acces la telefon sau Internet și se vor lupta cu neprietenoasa junglă pentru titlul de Rege sau Regină a acesteia. Resurse limitate, insecte, izolare, teama de necunoscut, animale exotice și provocări extreme – sunt doar câteva dintre elementele pe care vor trebui să le înfrunte vedetele, în cel de-al doilea sezon al show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici!

„Sunt celebru, scoate-mă de aici este un produs de televiziune extrem de complex, care în acest an revine cu o mulțime de surprize, atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți. Sunt foarte bucuros să anunț debutul producției și extrem de mândru de echipa care va face ca acest sezon să devină o adevărată adicție pentru cei de acasă!”, a spus Amir Mor Hason, Production Director PRO TV.

Într-o abordare diferită, condimentat cu probe și elemente noi, show-ul va pune la încercare capacitatea de adaptare a vedetelor la condițiile austere din junglă, departe de confortul pe care-l au acasă. Cine sunt cei care vor accepta să-și înfrunte fricile în cel mai așteptat show al toamnei, vom afla în curând.

Pro TV a mai anunțat o emisiune

În cursul lunii trecute, Pro TV a anunțat că aduce în România un format internațional longeviv, care și-a demonstrat succesul de-a lungul anilor, fiind unicul game show care poate aduce unui concurent o adevărată avere dacă răspunde la o singură întrebare: ”Batem palma?”.

Ideea a fost preluată din străinătate și modificată pentru a fi în preferințele românilor. Cum se va desfășura și care sunt condițiile de participare puteți citi în rândurile de mai jos. Mai mult, încă nu se știe care este cu adevărat valoarea premiilor în bani oferite de PRO TV.

„Ăsta-i spectacolul! Asta e televiziunea! Iar, în curând, doar la PRO TV, cei mai curajoși concurenți vor trebui să răspundă unei întrebări aparent simple pentru a câștiga o importantă sumă de bani… sau dimpotrivă, pot pleca acasă cu unul dintre cele mai mici câștiguri din viață: Batem palma?

Emisiunea are la bază formatul internațional ”Deal or no deal”, distribuit de Banijay – Creative Networks și creat de Endemol Shine. Scopul fiecărei ediții este ca un concurent să descopere și să plece acasă cu o sumă cât mai mare, deschizând pe parcurs toate cutiile misterioase existente în joc. Câștigurile puse la bătaie sunt în lei, iar suma primită variază în funcție de prestația concurentului pe parcursul show-ului.