O vedetă PRO TV a devenit milionară în euro! S-a bucurat de un succes uriaș cât s-a aflat la pupitrul știrilor, însă acum 10 ani, a decis să renunțe la jurnalism și să își deschidă propria afacere. Nu i-a fost deloc ușor, însă nu a renunțat. Acum, se bucură de un succes uriaș.

Este vorba despre Andreea Liptak, jurnalista care prezenta știrile dimineții alături de Mihai Dedu. În 2012, a luat hotărârea de a se dedica în totalitate afacerii sale. Alături de soțul său, Răzvan Spiridon, a dezvoltat o afacere în domeniul cosmeticelor care, în prezent, le aduce sume frumoase de bani. Astfel, fosta jurnalistă a devenit milionară în euro și chiar și-a extins afacerea.

Însă înainte de a avea succes în afaceri, s-a confruntat cu probleme financiare. Cu ceva timp în urmă, Andreea Liptak a relatat pe pagina sa de socializare că s-a născut „într-o familie modestă”. Tatăl ei era ospătar încă din perioada lui Ceaușescu, iar mama ei lucra în trei schimburi la fabrica de conserve „Refacerea” din Arad.

”Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte.

Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la PRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, a spus ea în trecut pe rețelele de socializare.