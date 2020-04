Într-un interviu acordat pentru revista Viva!, Andreea Berecleanu a vorbit în detaliu despre viața ei din ultimele două luni, de când și-a dat demisia de la Observatorul Antena 1. Se pare că înainte de a renunța la jobul de prezentatoare, Andreea Berecleanu nu petrecea atât de mult timp în fața televizorului, iar postura de spectator nu o caracterizează atât de mult. Totuși de când are mai mult timp liber, acesta nu mai ratează nimic. „Eu nu am fost în ultimii ani o telespectatoare a posturilor românești, cu excepția unor show-uri de divertisment. Și asta la început, până să fie toate la fel. Am ce să văd însă la posturile internaționale, apoi sunt canalele nișate, filme de văzut, cărți de citit… Și da, am fost spectator de teatru, lucru pe care mi-l permiteam doar în weekend, din cauza programului de știri de luni până vineri. Acum nu mai ratez aproape nimic”, a povestit prezentatoarea Tv.

Nu m-am gândit la revenire

Întrebată dacă își dorește o pauză din televiziune sau să revină în acest domeniu, Andreea Berecleanu a mărturisit că nu a luat în calcul aceste opțiuni.b

„Am un sentiment de dragoste pentru televiziune, nu are cum să fie altfel. Nu m-am gândit nici la pauză, nici la revenire, am constatat doar că am toată ziua plină pe zona de comunicare și că nu-mi lipsește nimic”, a spus aceasta.

Întrebată dacă există deja propuneri pentru ea în domeniul televiziunii, Andreea Berecleanu a confirmat acest lucru.