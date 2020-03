Andreea Berecleanu a reacționat după ce fanii au întrebat-o de ce nu mai prezintă Observatorul. Vedeta a făcut anunţul pe pagina sa de socializare.

Fosta prezentatoarea TV va lucra pentru soţul său, medicul estetician, Constantin Stan. Ea va ţine legătura dintre pacienţi şi doctorul Constantin Stan, în cadrul firmei pe care acesta o deţine în domeniul medicinei estetice.

”Începând de mâine, aveți posibilitatea să scrieți pe adresa [email protected] orice întrebare legată de medicină și chirurgie estetică. Eu, în calitate de jurnalist, voi intermedia legătura între voi și dr. Constantin Stan.

Filmulețe educaționale

Timpul ne va permite să facem aceste filmulețe educaționale. Atât clinicile din București, cât și Spitalul din Bacău au fost închise începând din această dimineață, din respect pentru pacienți și pentru medici. Să fim sănătoși! Urmăriți conturile de SM @dr.stanconstantin dar și platforma @esteticapremium.ro”, a scris Andreea Berecleanu pe Facebook.

Berecleanu a fost întrebată de fani pe pagina ei de ce nu mai prezintă Observatorul, iar răspunsul fostei știriste a fost tranșant: ”Pentru că nu am vrut să mă dezic de mine!”

Andreea Berecleanu are 44 de ani şi a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu. Vedeta are cu acesta doi copii, Petru şi Eva. Andreea Berecleanu a anunţat odată cu plecarea de la pupitrul ştirilor Antena 1 că are planuri mai interesante decât prezentarea de ştiri, arată impact.ro.

”Dacă privesc înainte, am alegeri și planuri mai interesante decât politica editorială a unui grup dintr-o stație tv. Și când voi ieși mâine dimineață pe stradă, știu că pot privi pe oricine în ochi.

”Drum profesional corect și curat”

Mi-am croit atât de corect și curat drumul acesta profesional din ultimii 30 de ani, încât am încotro. Acest încotro este generic. Dar e cel mai important”, a mărturisit Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu a declarat cu ceva timp în urmă că nu este geloasă pe soţul ei actual, medic estetician, care intră în contact cu femei frumoase.

“Nu sunt geloasă pe profesia lui, sunt geloasă pe pasiunea lui pentru aceasta profesie! Ştii, eu am mulţi prieteni medici. Unul dintre ei este ginecolog. E mai mult decât a vedea exteriorul sau goliciunea, aşa cum spui.

El vede interiorul, partea cea mai intimă a unei femei. Am avut cu el o discuţie pe tema asta şi m-am lămurit. Este ca şi cum ar fi stomatolog sau internist“, spunea Andreea Berecleanu.

