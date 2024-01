Andreea Marin a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN (vezi video la final), despre viata cu depresie. Și despre vindecare şi oamenii care i-au fost alături. Dar şi despre cum e să trăiești o viaţă fără filtre.

Ea a povestit din propria sa experienţă cum a slăbit 17kg, cum se construiește starea de bine și cum se face vindecarea sufletească, după depresie.

„Am avut niște probleme de sănătate și culmea de aici veneau de la kilogramele în plus și anul acesta am rezolvat această problemă. Nu fără efort, bineînțeles, dar toate s-au schimbat și starea mea de bine, și energia și problemele de sănătate de care vorbeam și în același timp silueta, pentru că am dat două-trei numere la haine în jos.

Fiica mea a observat că atunci când ieșim acum împreună nu mai pare așa o diferență notabilă între noi. (…) Eu m-am bucurat și la 20, la 30, la 40 de ani, acum ating 50 de ani de viață și viaţa s-a îmbunătățit pe măsură ce timpul a trecut, pentru că am început să mă cunosc mai bine, am început să-mi știu și limitele, și posibilitățile unde pot să deschid larg aripile.

Am căpătat încredere din ce în ce mai mult în forțele proprii, în feminitatea mea, nu mai am nesiguranță, nu mai simt nevoia să dovedesc ceva cuiva, poate doar mie.

Provocările sunt față de mine, însă și atunci viața este mai frumoasă atunci când reușești să acumulezi informații ce-ți sunt folositoare. Mă simt mai bine astăzi și n-aș da timpul înapoi. Nu vreau să pară o ipocrizie, este pur și simplu realitatea mea.

Eu nu aș vrea să am din nou 20 de ani sau 30 de ani. Au fost vremuri în care am muncit extrem de mult. Nu că aș munci mai puțin azi, dar aveam foarte multe nopți nedormite.

Un volum de învățare foarte mare. Pentru că am avut mereu dorința asta de a de a învăța și de a excela în ceea ce fac și un consum foarte mare de energie care m-a dus și la probleme de sănătate”, a spus Andreea Marin la Antena 3.