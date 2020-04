Având în vedere că suntem în plină pandemie de coronavirus, se pare că războiul cuplului s-a mutat pe rețelele de socializare.

Actorul a avut din nou o ieșire și a umilit-o crunt pe Andreea Bălan, iar fanii vedetei au văzut tot și au reacționat imediat.

George Burcea a pubicat trei imagini lângă care a scris mai multe mesaje, atacând-o în mediul online pe Andreea Bălan, după ce vedeta a hotărât să-l blocheze de pe contul de Instagram al Ellei, fata lor cea mare.

„Ce exemplu dai tu copiilor?”

Actorul a postat o fotografie cu Dominic Purcell, un actor australian, surprins în timp ce făcea un semn obscen. Alături de imagine, George Burcea a adăugat niște cuvinte dureroase.

„Domnu’ actor Dominic are copii acasă și arată mumu pe Insta. Păi ce exemplu dai, tu copiilor tăi, bre? Sper că te-a făcut praf presa. Și soția”, a scris Burcea în postarea sa de pe instagram, făcând referire, evident, la Andreea Bălan.

„Mă ştiţi de mic copil şi am crescut în faţa voastră. Îmi place că sunt cunoscută şi nu mi-aş fi dorit altă viaţă. Deşi «vedetismul», da, e frumos pe scenă, la tv, la evenimente, el vine şi cu părţi mai puţin plăcute pe care trebuie să le accept, iar statutul de persoană publică trebuie asumat. Îmi asum că nu îmi aparţin, că viaţa mea este comentată, că oamenii vor să ştie ce fac şi cum fac. Îmi asum că trebuie să zâmbesc frumos în societate, să răspund politicos tuturor, să mă prezint în diverse locuri unde am promis că merg, chiar dacă prefer să stau pe canapea cu o cană de ceai. Totodată, am şi responsabilităţi, nu doar să beneficiez de like-uri, fani şi contracte de imagine. Am responsabilitatea să ofer speranţă şi să fiu un exemplu pozitiv în momente mai puţin plăcute şi, pe cât posibil, să ajut şi să fac lucruri bune şi exemplare pentru cei din jur. Ador să fiu pe scenă şi să ofer lucruri frumoase şi de calitate”, a adăugat vedeta.