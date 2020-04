„Îmi pare foarte rău că fostul meu soț lovește în mine și că nu gândește de multe ori și uită că sunt mama copiilor lui și că trebuie să aibă o relație civilizată cu mine, de dragul copiilor. Eu am încercat pe cât posibil să nu spun foarte multe lucruri și să nu dezvălui cu exactitate lucrurile urâte dintre noi, de dragul fetelor, dar se pare că el nu se poate abține”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

George Burcea postează lucruri urâte despre Andreea Bălan

„Totul a pornit de la faptul că el postează, în mediul online, tot felul de lucruri destul de urâte, care pe mine m-au deranjat. De exemplu, un satâr la gâtul unui om, o gogoașă dată printr-o liniuță de făină care, oarecum, ia la mișto dosarul penal pe care el îl are. Înjură oamenii pe Facebook. Și, de fiecare dată când a făcut aceste postări, eu, în privat, i-am spus ‘te rog, nu mai posta așa că nu îmi face bine, nu îți face nici ție bine, mai ales în cazul divorțului nostru, că nu arată că ești ok sau că ești civilizat”. Și nu a contat ceea ce am spus eu în privat.

Totul a culminat de Paște când a postat o poză cu un satâr la gâtul prietenului cu care locuiește și, din nou, i-am făcut observație să steargă postare pentru că mi s-a părut oribil să posteze poze cu fetele noastre. Pentru că dăduse share la niște poze de pe contul Ellei de pe Instagram și apoi, imediat, a pus această poză cu satârul la gât. Și nu a vrut să șteargă postarea și apoi eu l-am blocat de pe contul Ellei”, a mai declarat cântăreața.

”Nu este prima oară când mă jignește”

„Pentru că prin blocarea lui, practic, toate pozele fetelor au dispărut și atunci nu mai existau pozele fetelor înaintea acestei poze. Și el s-a supărat pentru că de ce l-am blocat și i-am explicat. Probabil în seara respectivă era foarte supărat sau era în sevraj și a postat acele cuvinte dure la adresa mea. Nu e nici prima oară, nu cred că va fi nici ultima oară. Mi se pare foarte urât, ar trebui să mă respecte mai mult pentru că sunt mama copiilor lui, așa cum și eu am păstrat pentru mine, foarte multe detalii despre certurile noastre”, a mai spus artista.