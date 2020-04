”De mică am visat că voi avea 2 copii și după ce am alergat ani de zile să mă stabilizez emoțional și financiar, am îndrăznit să îmi îndeplinesc visul. Îmi doresc că Ella și Clara să fie mai fericite decât am fost eu, să aibă o copilărie minunată, fără lipsuri emoționale sau de orice fel, să se joace și să fie educate frumos și să știe că nimic nu este imposibil și niciun vis nu e prea departe! Dragostea de mamă este infinită!”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Postarea făcut de Andreea Bălan a avut zeci de mii de like-uri şi aproape o mie de comentarii, fie critici, fie încurajări şi mesaje de susţinere. Unul dintre acestea a enervat-o pe vedetă. Fostul soț, George Burcea, a fost lăudat de un fan, care i-a transmis Andreei că micuțele nu vor putea trăi fără tatăl lor.

„Să fiți sănătoase și sa găsiți fericirea în lucruri mici dar profunde! Să le înveți sa se bucure de copilărie, de tot ce e frumos, sa fie senine, calde, generoase, sa aprecieze în viata ceea ce e simplu și profund, nu ceea ce este superficial și doar strălucește! Să vă găsiți echilibrul în viata de familie și sper ca și tatăl lor, care a făcut propriile alegeri, sa nu uite ca divorțul de soția lui nu înseamnă că nu mai e tată. Sunt convinsă că fetele îl adoră, că e eroul lor iar tu, Andreea, ești atât de generoasă încât să îl lași sa rămână asa în ochii lor”.

Un alt comentariu are un ton mai pesimist: „Asta nu se știe, dacă vor fi mai fericite, având în vedere ca Ella e mai sensibila, o vor afecta toate situațiile care se vor auzi de a lungul timpului în mass media. Pt ca că și copil, ai nevoie mult de iubire. Toți avem de asta cel mai mult. Și celelalte pălesc când lipsește iubirea”.