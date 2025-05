În continuarea vizitei, George Simion urmează să participe și la conferința CPAC Polonia, în orașul Rzeszów, unde a fost invitat în calitate de speaker. Vizita sa în Polonia a avut ca scop întărirea relațiilor cu partidele suveraniste și conservatoare din această țară.

George Simion a avut întâlniri oficiale cu vicepreședintele Camerei Deputaților din Polonia, Krzysztof Bosak, cu vicepreședintele Comisiei de Energie din Parlamentul Poloniei, Janusz Kowalski, și cu liderul deputaților Lege și Justiție, Mariusz Blaszczak, fost ministru al Apărării din Polonia. Aceste întâlniri au fost publicate și promovate de omologii polonezi pe rețelele sociale.

„ȘOC! Unde am fost azi?! În ciuda celor care așteptau să plâng în batistă, continuăm: am fost la prietenii din Polonia! Am participat astăzi la PISM Strategic Ark, un eveniment de prim rang dedicat discuțiilor aprofundate despre politica internațională și securitatea globală. Voi reveni în scurt timp la o altă conferință, CPAC Polonia, organizată în frumosul oraș Rzeszów, unde sunt invitat în calitate de Speaker.

Am mers la Varșovia pentru a întări relațiile cu partidele suveraniste și conservatoare din Polonia, deși detractorii de serviciu ar fi așteptat să stau și să mă lamentez legat de decizia previzibilă a CCR. Nu, decizia CCR ne este utilă doar pentru a demonstra lovitura de stat care s-a dat pe 6 decembrie. Știam ce va urma! Am reușit să trezim multă lume și în Europa așa că în perioada următoare veți auzi de multe inițiative pe care le avem și la nivel internațional.

M-am întâlnit până acum cu vicepreședintele Camerei Deputaților din Polonia, președintele National Movement, Krzysztof Bosak, cu prietenul meu Janusz Kowalski, vicepreședintele Comisiei de Energie din Parlamentul Poloniei și cu liderul deputaților Lege și Justiție, Mariusz Blaszczak, fost ministru al Apărării în Polonia timp de șase ani”, a transmis Simion în mesajul publicat pe site-ul său.