Ion Lucian, un mare actor român, a lăsat o amprentă deosebită în lumea teatrului, dedicându-și aproape 70 de ani acestei arte. Deși a fost respectat și iubit de public, ultimele sale zile au fost marcate de umilință și nedreptăți. A decedat pe 31 martie 2012, iar povestea sa reflectă nu doar realizările profesionale, ci și provocările cu care s-a confruntat în contextul unei societăți care nu a reușit să-i aprecieze munca și contribuțiile. Această narațiune explorează parcursul său artistic, ultimele zile de viață și impactul profund al sistemului asupra actorilor consacrați.

Născut pe 22 aprilie 1924, în București, Ion Lucian și-a început cariera artistică devreme, arătându-se înclinat către teatru. Provenit dintr-o familie cu rădăcini în Neamț și Roman, a frecventat Liceul Matei Basarab, absolvind în 1942. Chiar dacă părinții săi l-au încurajat să urmeze o carieră de inginer, el a ales să se dedice artei dramatice.

A început să predea meditații la matematică și, în paralel, a obținut admisia la Academia de Artă Dramatică în 1941, fără a avea diploma de bacalaureat.

Ulterior, a început să facă figurație la Teatrul Național. În 1941, în timp ce era încă elev în clasa a XII-a, a recitat poezia „Oltul” de Octavian Goga și a fost admis la Academia de Artă, deși nu obținuse încă diploma de bacalaureat.

După câțiva ani de figurație, Ion Lucian a obținut un loc de muncă la Teatrul Național, devenind unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.

Primele sale roluri au fost în opere celebre, precum „Castiliana” de Lope de Vega. A lucrat la diferite teatre din București, inclusiv la Teatrul Municipal și Teatrul de Comedie.

Un moment definitoriu în cariera sa a fost înființarea Teatrului pentru Copii „Ion Creangă”, unde a activat ca director între 1964 și 1972.

Pe 11 martie 2012, Ion Lucian a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca din București, luptându-se cu bronhopneumonie și anemie. La scurt timp după internare, el a simțit nevoia să își împărtășească gândurile cu publicul.

Într-un mesaj emoționant citit de soția sa, Paula Sorescu Lucian, el a reflectat asupra stării teatrului românesc și a distanței crescânde dintre acesta și iubitorii de artă.

La începutul anului 2010, Ion Lucian a mărturisit că a fost nevoit să renunțe la pensia sa în favoarea unui salariu de mizerie.

„Din 1 iulie (2010) și până acum am luat 1 leu. Noi am avut concediu în iulie și am avut dreptul și la câteva zile din august. Acele câteva zile din august au fost incluse în avans, iar la sfârșit am mai luat decât un leu”, a declarat cu tristețe Ion Lucian, aducând în discuție nedreptatea ce îl apăsa.