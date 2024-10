Șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a oferit mai multe explicații pentru seniorii din România. Pensionarii au început să-și depună actele pentru cea de-a doua majorare, cunoscută și sub numele de mica recalculare.

El a explicat că cea de-a doua majorare vizează sporurile cu caracter nepermanent, fiind vorba despre o noutate a acestei legi a pensiilor.

Potrivit informațiilor oferite de Daniel Baciu, dosarele sunt identificate, iar oamenii au depus toate adeverințele. Acestea din urmă au fost identificate, iar autoritățile au termen șase luni pentru ca adeverințele să fie luate în calcul.

„E vorba de acele sporuri cu caracter nepermanent. Este o noutate a acestei legi a pensiilor. Noi am agreat acest drept, ceea ce anterior legislațiilor, nu era acest drept. Legea nu prevedea ca aceste sporuri cu caracter nepermanent să facă parte din baza de calcul a pensiilor. Acest drept e creat, avem dosarele identificate, oamenii au depus toate adeverințele, le-am identificat, avem termen șase luni de zile pentru ca aceste adeverințe să fie luate în calcul.

Șeful Casei Naționale de Pensii Publice a fost întrebat și câți bani în plus pot primi pensionarii, după noua recalculare.

„Tocmai spusesem că, în baza acordului global, acolo se va vedea o creștere substanțială, pentru că a fost o formă de remunerare înainte de 1989, iar dacă acest spor a fost o perioadă mai îndelungată într-adevăr acolo se vede o creștere substanțială. Pentru celelalte sporuri care au un caracter nepermanent, spre exemplu al 13-lea salariu, care se ia o dată pe an, acolo creșterile sunt mici de câțiva zeci de lei, pentru că acest spor a fost luat o dată pe an sau de două sau de trei ori pe an. Nu a fost inclus în calcul lună de lună”, a mai spus el pentru sursa menționată.