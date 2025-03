George Simion a subliniat că solicită transparență din partea celor care se află la putere.

Simion a adăugat că AUR nu sprijină violența și distrugerea proprietății.

Liderul AUR a spus că nu a existat nicio problemă cu dosarul de candidatură al lui Călin Georgescu.

Simion a spus, totodată, că responsabilitatea pentru această criză le revine celor aflați la putere.

”Dacă aceasta nu este represiune politică, nu ştiu ce mai este. Responsabilitatea reală pentru această criză revine celor aflaţi la guvernare, celor aflaţi la putere care ignoră cererile poporului, votul poporului. În primul şi în primul rând îl consider vinovat pe Marcel Ciolacu pentru ceea ce se întâmplă. Şi consider că actuala guvernare împinge România către un dezastru economic şi social. În loc să reprime protestele şi votul democratic al românilor guvernul ar trebui să asculte motivele pentru care oamenii sunt în stradă”, a afirmat acesta.

Știre inițială

George Simion a declarat că, prin această hotărâre pe care o consideră „abuzivă”, a trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie.

”Toată România are nevoie de explicaţii. Ieri, prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. Este o pagină neagră a democraţiei noastre firave, a democraţiei noastre originale a la Ion Iliescu. După ora 23 am văzut iarăşi români lovind în alţi români. Am văzut jandarmi răniţi şi protestatari răniţi pentru că nişte criminali ne-au înhăitat unii împotriva altora. (…) Facem apel la calm şi la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas. Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democraţia în România este firavă o zic toate indexurile internaţionale”, a declarat acesta.