”Ce bine ar fi daca ne-am vedea de treabã

Trãim într-o lume în care senzationalul, irefutabilul si exclusivul au întâietate, iar cultura, arta si mai ales omenia, sunt impinse usor, dar sigur, in mocirlã. O lume în care indiferent de ce decizie iei intr-un punct al vietii, cei din jur te vor critica.

O lume în care daca esti persoanã publicã trebuie sã primesti cu bratele deschise înjurãturi, critici si mai ales sfaturi de care nu ai nevoie. O lume în care respectul fatã de cel de lângã noi a disparut in aceeasi mocirlã, iar respectul pentru artisti s-a transformat într-un tras continuu de sireturi, intr-o defaimare din partea presei si într-o batjocora din partea oamenilor care conduc cultura.

O lume în care daca iesi sã te aperi, esti umilit, iar daca nu iesi, esti las. O lume care-ti frânge aripile fix când cãzuse puful si începuse sã-ti creascã penele. O lume în care daca esti sincer pierzi, iar daca minti, esti model. O lume în care conteazã “sa spui bine povestea”, caci succesul este dupã colt, iar esenta nu-si mai are loc. O lume plinã de atotstiutori, destepti, iluminati, frumosi, talentati si cuminti. O lume perfecta….în capul nostru. Suntem nemultumiti când ni se cere sa iesim in stradã pentru a ne apãra drepturile, dar ne simtim constrânsi si umiliti când ar trebui sã stãm în casã pentru a ne proteja sãnãtatea.

Strigãm “hotii”, dar noi furãm mai mult decât ei. Strigãm “prostii”, dar noi avem doar 4 clase. Strigãm “curvele”, dar noi ne vindem le 1 leu. Strigãm “tradãtorii”, dar pentru suma corectã l-am trãda si pe Iisus. Strigãm “betivii”, dar cãmara noastrã este plinã cu tãrie. Strigãm “lasii”, dar plecãm capul când vedem o femeie bãtutã pe stradã. Strigãm “golanule”, dar noi suntem copii din flori. Strigãm “tiganii”, dar noi avem sufletele mai negre decât tenul lor. Strigãm “bozgorii”, dar noi nu ne cunoastem bine istoria. Strigãm “drogatii”, dar noi luam medicamente pe sub mânã. Strigãm “fricosii”, dar noua ne este teamã de un nou început. Strigãm “puturosii”, dar noi n-am muncit mãcar o singurã zi. Strigãm “netalentatii”, dar noi n-am rezista unui singur antrenament. Strigãm “ esti pe banii parintilor”, dar dacã am fi pãrinti, am proceda la fel. Strigãm “gunoiule”, dar cosul nostru dã pe afarã. Strigãm “esti slab”, dar noi nu avem puterea sa ne privim în oglindã. Strigãm “boule”, dar noi toti avem ochelari de cal, urmãm turma ca oile, suntem împutiti ca sconcsii, iar la baza suntem niste mistreti ce in sinea lor sunt mãgari.

Si cu toate astea, ne dãm cocosi, dar nu facem decât ce-si face ursu” cu mâna lui. Asadar, haideti sã luam cerbul de coarne si sã nu ne mai blocãm la fazan, cãci pasãrea pe limba ei piere.”, a scris actorul George Burcea pe pagina sa de socializare.