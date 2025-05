Vârsta completă de pensionare este de 67 de ani pentru cei născuți în 1960 sau mai târziu. Toată lumea trebuie să înceapă să primească pensie la vârsta de 70 de ani, când plata lunară va fi mai mare.

Iată care sunt cele mai mari greșeli ale celor care ies la pensie, conform financebuzz.

Decizia de a nu te pensiona la 62 de ani

A primi o pensie la 62 de ani înseamnă o pensie mai mică pentru tot restul vieții. Cu toate acestea, mai mulți utilizatori Reddit regretă că nu s-au pensionat la 62 de ani.

Umanday a spus: „M-am pensionat la 65 de ani pentru că mi-am promis că o voi face. Ar fi trebuit să o fac la 62 de ani. Singurul lucru care m-a ținut la muncă a fost aceeași frică pe care o ai și tu. Încearcă. A face lucruri doar pentru bani poate fi un punct mort.”

Utilizatorul hawkwings a scris: „M-am pensionat la 62 de ani și am început să primesc asigurări sociale la 66 de ani. Am trăit din economii o vreme, dar când averea mea a scăzut sub un anumit nivel, m-am speriat, așa că am început să primesc pensia. Nu regret.”

Neasumarea unor riscuri legate de bani

Desigur, dacă nu îți asumi anumite riscuri în viață, va fi greu să te pensionezi mai devreme.

Este dificil să trăiești din banii de pensie, dacă, la momentul potrivit, nu ai făcut o investiție imobiliară sau nu ai riscat puțin la bursă.

Cheltuiești mai mult decât trebuie

Dacă arunci banii pe mașini scumpe și haine de marcă, pe care abia ți le poți permite, probabil că pensionarea anticipată va fi mai dificilă.

În loc să pretinzi că ai succes, încearcă să-ți atingi obiectivele economisind mai mulți bani.”

Plata unor taxe

Nimănui nu-i place să plătească taxe, dar sunt greu de evitat. Asta nu înseamnă că trebuie să plătiți mai mult decât e nevoie. Nu presupuneți că nu vă calificați pentru credite sau deduceri fiscale. Informați-vă despre codul fiscal pentru a încerca să reduceți legal anumite taxe.

Școala nu se termină cu terminarea facultății

Oamenii de succes nu încetează niciodată să învețe, fie că se înscriu la cursuri, fie că sunt auto-didacți.

Învățarea creează idei și oportunități noi. Nu o priviți ca pe o muncă, ci ca pe o modalitate de a dobândi abilități care pot ajuta să vă pensionați mai devreme.