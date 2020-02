Andreea Bălan trece printr-o perioadă foarte dificilă a vieţii sale, iar presa scrie că vedeta este la un pas de divorţ, mai ales că ieri s-a aflat că soţul său, George Burcea, are dosar penal după ce a fost prins de poliţişti la volan sub influenţa cocainei.

Probabil ca răspuns la toate aceste întâmplări, Andreea Bălan a postat un mesaj plin de înţeles, în limba engleză, pe contul ei de Instagram. Ea a dat de înţeles că timpul va trebui să vindece toate rănile şi că va trebui să renunţe, referindu-se probabil la relaţia cu soţul său.

“Let it hurt. Let it bleed. Let it heal and let it go. #quotes #life”, a scris vedeta pentru fanii ei de pe Instagram (Lasă să doară. Lasă să sângereze. Lasă să se vindece și renunță. #citate #viata – n.red.)

Cum a fost prins George Burcea de către poliţişti

În dimineaţa zilei de vineri, 21 februarie, soţul Andreei Bălan a fost oprit de poliţişti pe Blvd. Eroilor din Voluntari, judeţul Ilfov, la mică distanţă de casa sa. În urma testării, George Burcea a fost depistat pozitiv pentru consum de cocaină. “A fost testat cu aparatul Drug Test și a ieșit pozitiv la cocaină. A fost băgat în mașina Poliției și dus la IML, unde i-au fost recoltate probe de sânge și de urină. Acesta a fost cooperant și se vedea în comportamentul lui că ceva nu este în regulă”, au declarat surse apropiate de acest caz, potrivit Click!.

George Burcea se pare că ar fi fost oprit special de către oamenii legii. Soţul Andreei Bălan ar fi fost cunoscut de către aceştia drept vechi consumator de droguri, aşa că a fost filat, iar poliţiştii se aşteptau ca acesta să fie acum depistat pozitiv. Bărbatul are acum dosar penal, permisul suspendat şi ar putea primi o condamnare de un an în spatele gratiilor.

