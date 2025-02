Mario Nawfal, antreprenor și susținător al mișcării „Make Europe Great Again”, a anunțat că i-a luat un interviu lui Călin Georgescu, pe care îl numește „președintele de drept al României”. Discuția a avut loc în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, un subiect care a generat numeroase reacții și speculații.

Nawfal a declarat că a fost sfătuit să nu publice interviul cât timp se afla în România, iar Georgescu susține că s-ar afla sub presiune. Declarațiile celor doi au fost intens comentate în mediul online, în special în rândul susținătorilor mișcărilor conservatoare europene.

Într-un mesaj publicat duminică, el a menționat și o discuție cu George Simion, pe care îl numește „numărul 2 al României” și co-fondator al mișcării MEGA în Parlamentul de la București.

În urma acestei postări, Călin Georgescu a reacționat dur la situația din România. El a redistribuit mesajul lui Nawfal și a comentat despre climatul politic din țară:

Georgescu a subliniat că anularea alegerilor a fost un moment fără precedent și a pus sub semnul întrebării legitimitatea instituțiilor politice din țară.

Antreprenorul și moderatorul emisiunii The Roundtable Show a comentat că a fost sfătuit să nu publice interviul cât timp se afla în România.

Postarea sa a generat numeroase reacții, iar susținătorii lui Georgescu au considerat-o o dovadă în plus a presiunilor exercitate asupra opoziției politice din România.

Mario Nawfal a comparat situația politică din România cu evenimentele electorale controversate din alte state și a menționat declarațiile oficialilor europeni despre anularea scrutinului prezidențial:

I just interviewed Romania’s rightful President, Călin Georgescu, who won but had the election blatantly overturned.

That’s right—an EU democracy and NATO member just had an entire election CANCELLED after the anti-establishment candidate unexpectedly won. (Imagine Trump’s 2016… https://t.co/eMw6wDiGAs pic.twitter.com/MbvZQU9W1z

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 16, 2025