Decizie șoc luată de către George Burcea. Actorul a făcut totul public. Deși nu a divorțat cu acte în regulă de Andreea Bălan, George este pe cale să-și refacă viața.

Andreea Bălan e terminată!

Nu mai e cale de împăcare între George Burcea și Andreea Bălan. Deși cei doi nu au apucat să divorțeze, au pornit fiecare pe un alt drum. Actorul a început o frumoasă poveste alături de Viviana Sposub și se pare că cei doi vor să meargă mai departe. Actorul a părut foarte sigur pe el și nu a spus nu în cazul unei oficializări a relației cu asistenta de la „Vorbește Lumea”.

Într-o discuție la „Ferma: Orășeni versus săteni”, George Burcea a fost întrebat dacă vrea să se căsătorească cu Viviana Sposub. George Piștereanu l-a întrebat pe George Burcea: „Îți pui pirostriile?”, făcând referire la nuntă. Răspunsul acestuia a fost un DA hotărât. Glumele între ei au continuat, Piștereanu spunându-i că vrea să vină la nuntă alături de Anna Lesko.

Într-un timp scurt, George Burcea și Viviana Sposub s-au îndrăgostit precum doi adolescenți. Și-au petrecut majoritatea timpului împreună la emisiunea Ferma, de la Pro TV.

La puțin timp după ce au ieșit din competiție, Viviana și George au plecat împreună la mare. Pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a fost surprins în gara din Constanța alături de Viviana Sposub, George Burcea a confirmat vacanța de pe litoral în compania fetei.

Afectat de plecarea din “Fermă” a Vivianei Sposub, George Burcea a oferit următoarele declarații. “Nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare! Noi nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar, cum v-am spus și la începutul Fermei: eu mai am niște chestii de rezovat acasă, așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău.

O să ajung acasă frumos, o să încerc să îmi rezolv treburile mele pe care le am cu cealaltă parte și, după aceea să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu? Viviana nu este o fată de rănit, Viviana nu este o fată de care să îți bați joc. Viviana este o fată pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi și să ai nevoie… și să… să o aperi, știi?!”, a scris Burcea.