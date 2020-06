Concurenţii, juriul şi echipa de la “Te cunosc de undeva” trec printre clipe extrem de dificile în această perioadă, după ce s-a aflat că Marcel Pavel este infectat cu coronavirus, iar apoi diagnosticul crunt a fost confirmat şi pentru Ozana Barabancea şi Andrei Ştefănescu.

“Am fost anunțată de producători, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă”

Joi seară, Andreea Bălan a povestit cum s-a simţit la auzul acestor veşti. Într-o intervenţie la Antena 3, artista a spus că nu s-a gândit nicio clipă că ar putea fi şi ea infectată, pentru că a fost ultima dată la filmări în urmă cu 10 zile.

“Ieri am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă.

Mi-a părut foarte-foarte rău pentru Marcel. Apoi, producătorii mi-au spus că trebuie ca unii dintre noi să meargă să fie testați, eu nefiind obligată să mă testez pentru că la mine trecuseră 10 zile. Au fost la testare doar cei care au mai intrat în ultimele 10 zile în contact cu el, respectiv la repetiții, pentru că după filmarea de atunci au mai fost repetiții la care eu nu am luat parte”, a explicat Andreea Bălan.

Oricum, testul pentru COVID-19 pe care l-a făcut până la urmă Andreea Bălan ar fi ieşit negativ, relatează Gândul.

Ce spune şi Aurelian Temişan?

Un alt jurat al emisiunii de la Antena 1 este Aurelian Temişan. El a intrat în contact cu Marcel Pavel, însă nu a făcut până acum nicio declaraţie cu privire la starea sa de sănătate.

În schimb, Temişan a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj plin de subînţeles:

„Viața se trăiește azi! Prezentul este o punte de legătură între trecut și viitor. Iar noi suntem… prezentul fiecăruia dintre noi. Așa că… Trăiți-vă!”