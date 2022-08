Revista Capital (R.C): Care considerați că au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru 2022?

Anca Dana Buzoianu (A.D.B): Unul dintre cele mai recente proiecte este intrarea în Consorțiul Universităților Europene NeurotechEU – The European University of Brain and Technology. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu ” Cluj-Napoca, pe care o conduc în calitate de rector din ianuarie 2020, este singura universitate de profil din România care face parte dintr-un astfel de consorțiu și singura care face parte dintr-un grup de prestigiu atât de înalt, alături de instituții de învățământ superior precum Universitatea Oxford din Marea Britanie, Institutul Karolinksa din Suedia, Universitatea din Bonn, cea mai bună universitate din Germania sau Universitatea Radboud din Olanda. În calitate de membru fondator al acestei alianțe, universitatea noastră va contribui la educația studenților de la toate nivelurile (licență, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare) și la formarea noii generații de cercetători și absolvenți multidisciplinari, oferindu-le acces direct la infrastructura de vârf pentru cercetarea fundamentală, translațională și aplicată în domeniul neuroștiințelor și neurotehnologiei. Recent, în perioada 16-18 mai, universitatea noastră a găzduit reuniunea rectorilor universităților fondatoare din cadrul consorțiului, aceasta constituind unul dintre cele mai importante evenimente academice ale anului. Participarea la acest proiect reprezintă încă un pas important pe care universitatea noastră îl face în construirea unei prezențe notabile și a creșterii vizibilității sale la nivel european.

Anul acesta, voi continua să promovez și să susțin cercetarea științifică din cadrul UMF ”Iuliu Hațieganu”. Aceasta, pe lângă componenta educațională, reprezintă una dintre cele mai importante misiuni ale unei universități, cu impact deosebit de important asupra mediului academic și științific, dar mai ales asupra societății. Datorită rezultatelor cercetătorilor noștri, UMF ”Iuliu Hațieganu” se situează în top 1.000 cele mai bune universități din lume în domeniul cercetării științifice, fiind cea mai bine situată în ceea ce privește cercetarea din România, potrivit clasamentului Scimago.

De asemenea, vom dezvolta în continuare amplul proces de internaționalizare, pe toate direcțiile. Universitatea noastră este instituția de învățământ superior cu cei mai mulți studenți internaționali, aproximativ 3.000, care provin din peste 60 de țări, de pe toate continentele. Avem foarte multe proiecte în derulare și încercăm să atragem atât fonduri și granturi, cât și resurse umane, prin care să le putem susține pe termen lung.

Prima femeie decan din istoria facultății

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei si cum le-ați rezolvat?

A.D.B: Una dintre cele mai mari provocări ale carierei mele a venit odată cu funcția de decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Am fost cel mai tânăr decan și prima femeie care a ocupat această funcție din istoria facultății. La acea vreme, eram și cel mai tânăr membru al Consiliului Profesoral, un Consiliu în care erau doar 4 femei, dintre 30 de profesori. Așadar, am avut multe de demonstrat, pentru că așteptările au fost foarte mari.

Am condus Facultatea de Medicină timp de trei mandate, iar toată această perioadă mi-a adus bucuria de a contribui la succesul colegilor mei și al studenților. Am modernizat curricula facultății după modelele din Europa de Vest, am introdus inovații educaționale preluate apoi de toate școlile medicale din țara noastră, am condus proiecte educaționale care au contribuit la dezvoltarea noastră instituțională. Nu am visat însă niciodată să ajung decan sau rector, visul mea a fost să ajung un profesionist bun, să devin medic bun şi un dascăl bun. Încă din timpul facultății mi-am dorit să devin cadru didactic, îi admiram pe profesorii mei și mi se părea cea mai frumoasă profesie dintre toate.

Mi-am început cariera profesională ca medic pediatru, apoi m-am specializat și în farmacologie clinică. Am avut marea şansă să intru în corpul didactic al Facultăţii de Medicină şi de atunci mi-am dorit să devin un dascăl bun, urcând toate treptele ierarhiei didactice, de la preparator şi până la profesor universitar. Vă mărturisesc că am muncit foarte mult, dar am ajuns să îmi îndeplinesc mai mult decât visurile, pentru că niciodată nu m-am gândit că voi ajunge decan al Facultăţii de Medicină și apoi rector al Universității. Și pandemia, care a început la scurt timp după ce am preluat mandatul de rector, a fost una dintre cele mai grele provocări din cariera mea. Trecerea bruscă la învățământul online a presupus organizarea și luarea unor decizii extrem de dificile, într-un timp foarte scurt. A trebuit să găsim soluții inovatoare pentru a putea continua actul didactic la nivelul la care era de așteptat pentru studenții noștri, viitori profesioniști în domeniul sănătății și mă bucur că am reușit să facem față cu brio tuturor provocărilor, pe care am încercat să le transformăm în oportunități.

De asemenea, decizia de a reîncepe școala în sistem clasic la începutul acestui an universitar nu a fost ușor de luat, a fost una dintre cele mai grele decizii din viața mea, pentru că la acel moment, numărul cazurilor de infecție Covid-19 urca exponențial. Dar știind cât de important este învățământul on-site pentru formarea viitorilor medici, mi-am asumat acest risc împreună cu echipa de conducere a universității, aplicând un plan de măsuri epidemiologice stricte, pentru binele studenților noștri.

Prin specificul programelor noastre se studiu, pregătirea în domeniul medical nu poate avea loc la distanță. Viitorii profesioniști în domeniul sănătății trebuie să învețe, în primul rând, să lucreze cu omul, să fie prezenți la patul pacientului și să participe activ la actul medical. Acest lucru a stat la baza deciziei luate de noi, întotdeauna binele

studentului, al pacientului și al colegilor noștri. Din punctul meu de vedere, cariera didactică și științifică vine, într-adevăr, cu o mulțime de provocări, dar și aduce foarte multe satisfacții: experiențe mereu diferite, cursuri, prezentări, congrese, satisfacția publicațiilor, dar și libertatea de gândire, autonomia și mai ales posibilitatea de a cunoaște personalități academice deosebite, din toate țările.

R.C: Care este rețeta succesului la dumneavoastră?

A.D.B: Deși sunt medic primar în farmacologie clinică și interacționez zilnic cu rețete și medicamente, vă pot spune că nu există o rețetă a succesului care să funcționeze pentru toți. Ce vă pot spune este că, în cazul meu, succesul nu a fost un țel, ci o consecință a muncii mele și a deciziilor și acțiunilor întreprinse, încă de pe vremea când eram la școală. Dacă te concentrezi doar pe atingerea succesului, riști să nu reușești, să pui o presiune prea mare pe tine și să greșești, dar fără să înveți din greșeli. În același timp, am avut mult noroc, mai multe înlănțuiri de conjuncturi favorabile, încredere în mine, o familie extraordinară și mai ales, ajutorul lui Dumnezeu.

Decorată de Emmanuele Macron

R.C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

A.D.B: Agenda mea este foarte încărcată și am activități diverse, nicio zi nu se aseamănă cu cealaltă. Iubesc interacțiunea cu studenții și cu doctoranzii mei, fiind o adevărată plăcere să îi întâlnesc la cursuri, la fel cum sunt și discuțiile și ședințele cu colegii mei, atât cu cei din echipa de conducere a universității, cât și cu cei de la catedra de

Farmacologie şi Farmacologie Clinică a Facultății de Medicină. De asemenea, proiectele pe care le conduc necesită implicare și supervizare constantă, iar atunci când îmi mai rămâne timp, lucrez la articole științifice sau cărți de specialitate.

O parte importantă a timpului o dedic colegilor mei, cadrele didactice ale universității, cu care mențin o

legătură constantă, rolul meu fiind să îi ajut întotdeauna și cu tot ce pot, faptul că m-au ales rector cu 95% din voturile comunității academice, m-a impresionat și mă responsabilizează profund. Ajung acasă după ora 18:00 și, de obicei, încerc să petrec timp plăcut cu familia mea, căreia îi sunt profund recunoscătoare nu numai pentru suportul emoțional deosebit, dar și pentru că acceptă programul meu, deplasările mele frecvente și pentru că sunt cu toții mândri de mine. Este o parte a zilei în care mă reîncarc emoțional. Uneori, vara ,grădinăresc și încerc să mă bucur cât mai mult de minunea copilăriei nepoatei mele de 3 ani.

R.C: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă atât profesionale, dar și personale?

A.D.B: Faptul că sunt prima femeie rector a unei universități de medicină și farmacie din România este considerat de mulți o realizare importantă. Însă eu consider că, de fapt, cel mai important este să fii un bun profesionist și ceea ce lași în urma ta, indiferent că ești femeie sau bărbat. Mi-am dedicat o bună parte a vieții profesionale dezvoltării Școlii Medicale Clujene și locul în care se găsește aceasta acum îmi umple inima de mândrie.

Aș spune că una dintre cele mai importante realizări pe plan profesional, care a venit ca o recunoaștere a muncii depuse în calitate de decan al Facultății de Medicină, o reprezintă distincția Ordinul Naţional de Merit în grad de Cavaler, acordat de Republica Franceză prin președintele Emmanuel Macron, pentru contribuția importantă pe care am avut-o la dezvoltarea francofoniei în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, dar și în mediul academic și medical clujean. De asemenea, sub conducerea mea, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a devenit prima facultate de medicină din centrul și sud-estul Europei care a primit Diploma de Recunoaștere a Calității – „Label CIDMEF”, certificat de calitate și performanță care apreciază conformitatea procesului educațional cu normele CIDMEF (Conferința Internațională a Decanilor și a Facultăților de Medicină de Expresie Franceză), precum și singura facultate de profil din România acreditată internațional de către AMSE/ASIIN – Association for Medical Schools in Europe.

Am și realizări personale cu care mă mândresc: fiul meu cel mare, Vlad, îi urmează tatălui său și conduce firma noastră, având deja proiecte remarcabile. Are o familie minunată, iar nepoata noastră Maria Sofia este o mare bucurie pentru noi. Iar în luna iulie a acestui an, fiul meu cel mic Maximilian termină Facultatea de Medicină, lucrează cu mentorii lui încă din anul I de facultate și pare că este foarte fericit cu alegerea profesiei sale. Iar pentru o mamă, aceste lucruri sunt importante și de neprețuit.

Muzica este cea care o destinde în timpul liber

R.C: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

A.D.B: Îmi place muzica foarte mult, ascult muzică, de variate genuri, în cea mai mare parte a timpului meu. Am urmat primii ani de școală la Liceul de Muzică din Cluj și asta cred că și-a pus definitiv amprenta asupra dezvoltării mele. Citesc când am timp liber, ficțiune mai ales, grădinăresc de câte ori am ocazia, îngrijesc trandafirii cu mare drag. Cred că sunt câteva lucruri perfecte pe lumea asta: zâmbetul copiilor, trandafirii și simfoniile lui Beethoven.

R.C: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

A.D.B: Pasiunea, viziunea și perseverența feminină ar putea fi câteva dintre calitățile care au produs schimbări importante în societatea ultimilor ani. Îmbinând curiozitatea, studiul, observația, atenția la detalii, răbdarea și consecvența, femeile au reușit să se afirme în toate domeniile. Așa cum am explicat mai sus, nu cred că există o rețetă universal valabilă, ci mai degrabă este vorba despre setarea unei mentalități de învingător.

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

A.D.B: Ca toate femeile, jonglez cu mai multe roluri – soție, mamă, profesor, cercetător, manager, autor, însă cel mai important rol este cel pe care îl poți juca în orice circumstanțe și care te ajută să înțelegi și să contribui la binele comun – cel de OM. Același lucru încerc să îl transmit și studenților mei: voi nu veți trata pacienți, ci veți vindeca oameni.

R.C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

A.D.B: J.W. Goethe – „Lumea merge înainte datorită oamenilor care își fac mai mult decât datoria”.