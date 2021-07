Poliția spune răspicat că povestea interlopilor care se autodenunță sau care sunt solicitați de Anamaria Prodan să intervină pentru a le pune la punct pe presupusele amante ale lui Laurențiu Regheampf, nu există.

„Pe numele persoanei în cauză (Anamaria Prodan – n.r.) nu au existat și nu există plângerile despre care s-a discutat în spațiul public”, au declarat, pentru spynews.ro, surse din cadrul Poliției Capitalei.

Imediat, a venit și reacția explozivă a Anamariei Prodan. Ea a vorbit, într-un interviu la Antena Stars, despre tot ce s-a vehiculat în spațiul public.

“Eu am spus întotdeauna că nu există așa ceva. Eu sunt Anamaria Prodan și în viața asta orice iubită, prostituată, amantă, chat-istă, orice ar exista în viața asta pe Pământ, lângă bărbat, lângă prieten, lângă cunoștințe sau la brațul unui prieten sau al soțului meu, eu în viața asta nu am să mă cobor la nivelul acestor femei, să ameninț sau să plătesc interlopi, interlopi care se autodenunță.

O prostie mai mare n-am auzit în viața mea! Ca să ce? Să dau valoare unor astfel de femei? Doamne, Dumnezeule!”, a comentat impresara.

Anamaria Prodan: Este exact ce v-am spus eu

Ea a ținut să facă și un comentariu acid pe marginea femeilor “care vânează” bărbați cu bani.

“Eu toată viața mea am spus că m-ar bine s-ar duce la muncă decât să stea cu picioarele desfăcute 30 de ani și să cerșească bani și să fie neica-nimeni pe stradă, nu? Să pândească bărbați cu bani, proști! Nu există așa ceva la mine. Eu sunt Anamaria Prodan și nimeni pe Pământul ăsta n-o să mă aibă la mână cu ceva, n-o să cer nimănui nimic, pentru că sunt capabilă să pot să fac orice visez și orice vreau fără să cer ajutorul nimănui. Iar cine a publicat despre mine asemenea nenorociri, doar așa, ca să-mi strice imaginea, pentru că l-i s-a părut foarte drăguț să-mi strice mie imaginea…”, a comentat impresara.

Anamaria Prodan a ținut să arate că cine o cunoaște, știe că nu are nevoie de niciun interlop ca să-și rezolve, dacă vrea, o problemă.

“Dar acum, pentru că aveți și hârtia de la Poliție că nu există așa ceva, este ok! Este exact ce v-am spus eu. De acum încolo am să aștept, așa, cuminte, am să-mi iau hârtie oficială de la Poliție și de fiecare dată, cine greșește, plătește. Asta e regula mea în viață și în familie: Cine greșește, plătește! Simplu”, a punctat Anamaria Prodan.