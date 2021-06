Anamaria Prodan și Reghecampf trebuie să-și împartă averea! Cu cât va rămâne impresara

Unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz-ul românesc a decis să pună capăt poveștii de iubire. Așadar, la scurt timp după ce Anamaria Prodan a vorbit despre amanta soțului ei, cei doi au făcut public divorțul, cu toate că, recent, și-au înnoit jurămintele.

Având în vedere faptul că cei doi au o avere uriașă, sunt puși în situația în care trebuie să o împartă. Potrivit declarațiilor Aneimaria Prodan, averea familiei se ridică undeva între 50 și 100 de milioane de euro.

Cu toate astea, impresara declara că dacă ar fi să renunțe la meseria ei ar putea trăi liniștită ”pentru încă 20 de vieți”. Mai mult decât atât, aceasta a spus că ar putea trăi și din 10 milioane de euro fără banii soțului și mamei ei.

Din munca pe care o prestează, impresara preferă să se răsfețe cu ceasuri și bijuterii, marile pasiuni ale acesteia fiind diamantele și accesoriile de la marile case de modă. Brățările de care este nedespărțită sunt cele de la Cartier care valorează 100.000 de euro.

Aceasta nu se sfiește să recunoscă faptul că își face toate poftele, chiar dacă unele dintre ele costă foarte mult. Dacă ne uităm la faptul că lucrează de dimineața până seara, este normal să se răsfețe cu lucrurile care-i fac plăcere. Așadar,a nul trecut aceasta și-a cumpărat un ceas în valoare de 300.000 de euro de la Audemars Piguet Royal. Acesta este realizat din aur alb și încrustat cu peste 350 de diamante.

Colecția impresarei numără mai multe ceasuri scumpe, printre care două Rolex (15.000 de euro și 45.000 de euro), un Hublot (80.000 de euro), un Richard Mille (100.000 de euro) și alte două Audemars Piguet (20.000 de euro și 80.000 de euro).

Pasiunile Aneimaria Prodan nu se opresc doar la ceasuri scumpe. Vedeta are mai multe coliere, inele, genți și brățări care nu sunt deloc ieftine. Cu privire la brățările pe care le are, aceasta a declarat că este normal să aibă mai multe, că doar de aceea muncește, notează evz.ro.

”Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, a mai menţionat Anamaria Prodan.