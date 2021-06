Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au recunoscut joi că divorțează după 13 ani de căsnicie. Mai mult, antrenorul de 45 de ani a confirmat informația.

Reghe și Prodanca, căsătoriți timp de 13 ani

Reghecampf și Anamaria Prodan s-au căsătorit în vara lui 2008. Mai mult, cei doi au un copil impreună, pe Laurențiu Junior, născut în august 2008.

Vestea a venti ca un fulger, mai ales că despre divorțul celor doi s-a speculat de multă vreme, însă informațiile au fost infirmate mereu. Cu toate acestea, acum situația este cât se poate de reală. Șocant este faptul că recent Reghecampf și Anamaria Prodan și-au reînnoit jurămintele de iubire.

Reghecampf a făcut pasul la notar

Se pare că Laurențiu Reghecampf a fost cel care a decis să facă primul pas și a depus actele la notar. Mai mult, a părăsit domiciliul conjugal, vila din Snagov. Antrenorul locuiește în prezent într-un apartament din București.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc” a declarat Laurenţiu Reghecampf, potrivit Fanatik.ro.

Totuși, Anamaria Prodan nu a avut timp de vorbă și s-a limitat în a preciza: „Nu, nu! Dar am puțină treabă, am puțină treabă acum! Vorbim, pa, pa!”.

Ce spunea Anamaria Prodan despre legăturile extraconjugale după scandalul cu Dan Alexa

Acum câteva luni Anamaria Prodan vorbea despre presupusele legături extraconjugale.

„Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Dan Alexa, cu Ovidiu Burcă sau cu Dani Coman”, spunea acum câteva luni Anamaria Prodan.