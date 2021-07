Anamaria Prodan a vorbit și despre motivul pentru care a luat decizia de a-l da în judecată pe fotbalistul transferat de FCSB la Parma în schimbul a 11 milioane de euro.

Mai exact, impresara își dorește să recupereze 350.000 de euro de la Man și nu ia deloc în calcul o împăcare cu Gigi Becali, care a facut transferul prin intermediul verisorilor sai, Giovanni si Victor, si nici cu Man.

Ea a subliniat faptul că Man are un contract pe 5 ani semnat cu ea, și acesta este și motivul pentru care l-a dat în judecată. În ceea ce privește dosarul, acesta este deja pe rol, potrivit impresarei.

Câți bani cere Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a mai adăugat că cere suma care îi trebuie din ce ”avea în contract și nimic mai mult”.

“Man are contract cu mine 5 ani. Daca in mijlocul celor 5 ani semneaza o zi cu altul… cum asa ceva? L-am dat in judecata pe Man in Romania. Dosarul e deja pe rol. Cer cat imi trebuie mie din ce aveam in contract, nimic mai mult”, a spus Anamaria la GSP Live.

De menționat este faptul că, deși în acte, Anamaria Prodan este impresara lui Man, aceasta nu a primit comisionul care i se cuvenea agentului care a operat transferul.

Mai exact, banii au ajuns la firma fraților Becali, Giovanni si Victor. “Ei au facut totul, e normal sa ia ei banii”, a spus Gigi Becali, patronul FCSB, dupa ce Man a semnat cu Parma pentru o suma record.