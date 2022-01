Cunoscuta impresară Anamaria Prodan a avut sâmbătă o reacție, după ce în presă au apărut informații că și-ar fi făcut o nouă relație. Totuși, vedeta a explicat că că bărbatul cu care apare într-o postare pe Instagram este un partener de afaceri și atât.

Reacția Anamariei Prodan după informațiile apărute în presă

„M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită . Sunt îndrăgostită de copii mei, de meseria mea, nu sunt Reghecampf să mă îndrăgostesc zilnic, să fac copii însurat. Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea, oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi.

Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta. Vă rog frumos, până nu se pronunţă divorţul de Regehcampf, nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare, nunţi şi aşa mai departe”, a explicat Anamaria Prodan pentru România TV.

Ce a făcut Anamaria Prodan de Revelion?

De altfel, Anamaria Prodan a petrecut Revelionul în Emiratele Arabe Unite. În foarte scurt timp, mai exact pe 7 februarie ar trebuie să se întoarcă în țară, pentru divorț. Celebra impresară ar fi spus apropiaților că este îndrăgostită și vrea să facă nuntă. „Iubesc din nou!”, sunt cuvintele impresarei către prieteni.