Anamaria Prodan a șocat pe toată lumea! Impresara a avut o reacție neașteptată, la TV.

Declaraţia care i-a pus pe toţi pe jar! S-a întâmplat chiar în emisiunea lui Nea Mărin

Se întâmpla când toată lumea credea că între aceasta și Laurențiu Reghecampf nimic rău nu se poate întâmpla. Timpul a trecut, iar acum cei doi sunt în pragul divorțului. Declarațiile de atunci ale impresarei nu au fost date uitării. Mai mult chiar, ele au ajuns acum virale.

Totul s-a petrecut pe vremea când Anamaria Prodan a participat la emisiunea lui Nea Mărin, alături de Liviu Vârciu și alte vedete din România. Ea a susținut atunci că îl va lua pe celebrul căntăreț în familia ei.

Pe atunci, cunoscuta impresară a susținut că mai are un băiat, însă făcea referire la fostul membru al trupei L.A. Într-unul dintre episoadele difuzate, în timp ce se ocupa de responsabilitățile pe care trebuia să le ducă la bun sfârșit, Anamaria Prodan a încercat să destindă atmosfera alături de Liviu Vârciu.

Imediat, cei doi au început să glumească pe seama faptului că artistul îl numește pe coregraful de dansuri populare „tată”. În acel moment, Anamaria Prodan a glumit și i-a spus cântărețului că îl „adoptă” în familia ei, ca să aibă trei băieți.

„Liviu de-acum este băiatul meu. Pentru că Liviu a realizat că pe mine mă știe toată lumea că am bani, că am imagine.

Și atunci s-a gândit el că e banal să fie băiatul lui Nea Mărin, că mai bine e băiatul lu’ Prodanca. Trebuie să-l sun pe Laurențiu să îi spun că avem un alt băiat. Deci avem 3 băieți”, a declarat Anamaria Prodan la acea vreme, în emisiunea amintită.

Reacție explozivă a impresarei: M-am săturat să fiu măritată de presă

Între timp, relațiile dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns într-un punct final. Mai mult chiar, ultimele informații potrivit cărora impresara ar fi din nou îndrăgostită, au făcut-o pe aceasta să explodeze.

Ea a punctat că nu se pune problema de o posibilă relație, până ce despărțirea de tatăl copilului ei nu se oficializează în acte.

„M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită. Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea. Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea.

Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi. Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit, este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta.

Vă rog frumos, până nu se pronunţă divorţul nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare, nunţi şi aşa mai departe.”, a spus Anamaria Prodan, pentru romaniatv.net.