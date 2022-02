Într-un interviu acordat la Antena Stars, Anamaria Prodan s-a arătat revoltată de modul în care Laurențiu Reghecampf gestionează situația divorțului. Impresara susține că își dorește ca totul să se termine cât mai repede, adăugând că de multe ori l-a rugat pe soțul ei să returneze toate lucrurile pe care le-a luat, însă acesta a luat totul în glumă.

„Este un proces simplu ca oricare altul, unde îmi doresc foarte tare să scap odată din calvarul ăsta, și eu și copiii mei, și să ne reuperăm ce avem de recuperat. Eu l-am rugat pe domnul Reghecampf de foarte multe ori să ne returneze ceea ce ne-a luat și să terminăm de foarte mult timp. M-am îmbrăcat de nu știu câte ori și l-am așteptat să mergem la notar și și-a bătut joc, nici măcar n-a apărut, a luat totul în glumă”, a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars.

În ceea ce privește custodia copiilor, impresara susține că Bebeto nu are ce să învețe de la tatăl său.

„Văd că dă declarații de custodie, de pensie alimentară. Nu știu de unde are domnia sa aceste informații, căci eu încă nu le-am cerut, dar probabil că vom ajunge și la acest punct. Cei drept, consider că băiețelul nostru nu are ce să învețe de la un asemenea comportament, dar fiind avocat de meserie, sunt conștientă că nu poți să faci lucrul ăsta, să-l decazi din drepturi”, a adăugat aceasta.

Anamaria Prodan, despre relația lui Laurențiu Reghecampf

Un alt aspect dezbătut de Anamaria Prodan l-a reprezentat relația dintre Laurenţiu Reghecapf şi Corina Caciuc. Impresara susține că soțul e nua re voie să vorbească, să își ajute copiii sau să ia anumite decizii.

Pe de altă parte, ea a amintit de ședințele foto pe care antrenorul le-a făcut în urmă cu ceva timp.

„Reghecampf nu are voie să vorbească, nu are voie să meargă cu mașina, nu are voie să țină telefonul, n-are voie să ia decizii, n-are voie să-și ajute copiii, n-are voie să facă absolut nimic. Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos la cameră și atât. Probabil în curând nu va mai avea voie nici să antreneze, va trebui să stea să crească copilul”, a adăugat aceasta.

Impresara susține că și-ar dori ca procesul să fie unul public, pentru a se afla toate lucrurile necesare. Ea a mai adăugat că speră ca toți avocații să fie corecți pentru a-și recupera toate lucrurile pentru care a muncit ani de zile.

„Îmi doresc foarte tare ca acest proces să fie public, nu cum l-a pus domnia sa, conștient fiind de faptul că voi afla absolut tot și l-a pus la secret. Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei. Îmi doresc doar să dispară! Îmi doresc ca numele meu și al copiilor mei să nu mai fie târât în acest scandal. Îmi doresc ca judecătorii și avocații să-și facă treaba și să recuperez ce e al meu, pentru că eu am muncit atâția ani”, a declarat Anamaria Prodan.