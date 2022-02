După apariţia mail-urilor dintre Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc, Anamaria Prodan a avut o reacție. Impresara a declarat că situația e jenantă pentru Reghecampf și ei îi produce „milă, silă și jenă”.

Amintim faptul că, potrivit mail-urilor, Corina Caciuc îl presa pe Reghecampf să divorţeze şi îi promitea favoruri intime atunci când urma să-i prezinte dovezile.

„Ferească Dumnezeu de așa ceva! Zic sa-l ignorăm pe Reghecampf complet și pe amanta sa și să ne vedem de viața noastră frumoasă. Fiecare pasăre pe limba ei piere, cum piere și Reghecampf încet, dar sigur. Îmi e milă, silă și jenă de jena lui. La amantă mă așteptăm și ne așteptăm toți sa stea în genunchi, dar la el să ajungă în asemenea hal e jenant pentru noțiunea de bărbat”, a spus Anamaria Prodan pentru Realitatea Sportivă.

Anamaria Prodan: Este un bărbat prea mic ca noi să-i dăm atenție

Potrivit impresarei, Laurenţiu Reghecampf este „prea mic” și nu merită atenție. Anamaria Prodan spune că singura ei reacție la apariția mail-urilor este de „silă totală”.

„Este un bărbat prea mic ca noi să-i dăm atenție iar în lumea lui nu are nevoie de performanţe foarte mari sau articole în presă … are nevoie doar de femei care în timp ce el cotește actele de divorț … să-l … aranjeze. Ce să zic? Ce reacție să am? Doar una de silă totală și eu și copiii mei! E greu cu cei mici de înălțime … tragi de ei ca de elastic să-i înalți, să-i duci în vârful piramidei și ei revin tot ca elasticul la micimea care i-a consacrat”, a continuat impresara.

Anamaria Prodan mai spune că fostului ei soț ar trebui să-i fie rușine „că încă trăiește și respiră”.

„Lăsați-l pe Reghecampf să-si învețe fotbaliștii cum stau femeile în genunchi în timp ce ei citesc acte de divorț. La asta se pricepe senzațional. Să-i fie rușine că încă trăiește și respiră! Să vedem după filmulețe cu bărbați, poze din cluburi de striptease sau unde sunt făcute mesaje de supt, porecle fabuloase, cum se uită în ochii oamenilor, în ochii jucătorilor de fotbal, în ochii celor ce conduc fotbalul, dar mai ales în ochii copiilor lui!”, a încheiat Anamaria Prodan.

Încă o lovitură pentru Reghecampf

Cei doi au avut, luni, 7 februarie, prima înfățișare în procesul de divorț, la Judecătoria Buftea. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a ajuns, procesul fiind amânat pentru o dată ulterioară.

„Nu voi merge, astăzi, la Buftea, la judecătorie, chiar dacă este primul termen al divorțului, nu are niciun sens să o fac, știu că va fi o amânare”, a explicat Anamaria Prodan, pentru fanatik.ro.

De asemenea, sursa citată mai precizează că Laurențiu Reghecampf a avut o atitudine asemănătoare. În plus, antrenorul Craiovei consideră că divorțul ar trebui să fie unul simplu.

„Nu aveam de ce să mergem, astăzi. Adică, eu nu aveam, restul nu mă interesează, nu știu ce face Anamaria. Este vorba doar de divorț, sper să se rezolve cât mai repede. Nu văd niciun motiv ca să se prelungească. Nu am cerut partaj, nu am cerut absolut nimic. Am cerut doar să divorțez de Anamaria, lucru care, cred eu, este simplu. Nu poate nimeni să fie ținut cu forța de cineva … Alte discuții nu sunt acum”, a precizat antrenorul Craiovei.

Pe de altă parte, Anamaria Prodan dorește ca Laurențiu Reghecampf să fie decăzut din drepturile părintești când vine vorba despre copilul pe care îl au împreună.

„Voi încerca să demonstrez că Laurențiu Reghecampf este în culpă total în destrămarea căsniciei noastre. Laurențiu Reghecampf va fi decăzut din drepturile părintești, voi face tot ce îmi stă în putere să obțin custodia totală, exclusivă, a copilului nostru. Bebe nu are ce învăța de la Reghecampf, comportamentul lui în relația cu acea fată de oraș este mai mult decât grăitor”, a mai precizat impresara pentru sursa citată.