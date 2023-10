Ana Morodan a explodat la adresa influencerilor care nu țin cont de faptul că oamenii suferă și trăiesc un război. Aceștia ignoră realitatea și continuă să posteze despre ce e la modă și cum ne îmbrăcăm.

Ea a susținut că se continuă cu postările despre haine. Asta, în ciuda a tot ceea ce se întâmplă.

„Noi continuăm să postăm reel-uri despre cum ne îmbrăcăm. Este un burn-out, îți spun sincer, conform psihologilor, psihiatrilor, că am fost peste tot. Este un fuc**g burn-out. Și știi cum se manifestă? Mă trezesc dimineața și zic: mno, bag picioarele, azi mă ridic, arunc niște haine pe mine, mă duc la birou”, a scris Ana Morodan pe Facebook .

Ea a spus că peste 10 minute nu se mai simte în stare. Motiv pentru care nu mai merge la birou.

„Peste 10 minute nu mai sunt în stare. Nu mai merg la birou. Zic că îmi permit, am muncit atâta. Am strâns bani. Apoi zic, ce dracului fac? N-am de ce să șterg praful că am menajeră. E un paradox. Pe de altă parte vreau să mă pun să muncesc. Apoi îmi dau seama că nu mai pot. Apoi mă uit în gol și îmi dau seama că mă plictisesc”, a punctat aceasta.