Ana Morodan este dependentă de antidepresive de ani de zile

Ana Morodan o făcut noi mărturisiri despre dependența ei de antidepresive. Vedeta a mărturisit recent că rețelele sociale au împins-o spre dependența de pastile și i-au cauzat anxietate, ajungând într-un punct în care nu mai știa cine este cu adevărat.

„E o luptă continuă între cine ești ca personaj. E complicat să uimești în fiecare zi, să livrezi poveste după poveste și nu mai știi cine ești. Totul este foarte fals, există multe nonvalori și rămâi sclavul unor like-uri. Dacă mă întrebi de ce nu m-am oprit…nu știu. Un motiv pentru care am început să consum Xanax este doliul reprimat. Eu n-am avut timp să-mi trăiesc doliul, eu aveam treabă. Te pierzi, te pierzi ușor, te pierzi în viață”, a explicat vedeta.

Xanax este un medicament care conține substanța activă alprazolam, ce aparține unui grup de medicamente denumite „benzodiazepine”. Benzodiazepinele modifică activitatea chimică de la nivelul creierului și contribuie la reducerea anxietății și la susținerea somnului. Xanax este un medicament cu rol calmant administrat în tratamentul anumitor tulburări, cum ar fi tulburarile de panică, anxietate, depresie. Xanax poate fi administrat și pentru profilaxie și tratament în caz de delirium tremens, dar și în sindromul de abstinență la alcoolici.

Ana Morodan are trei dosare pe numele ei

În prezent, Ana Morodan are trei dosare penale pe numele ei și este plasată sub control judiciar, însă se bucură că această situație neplăcută a ajutat-o să renunțe la lucrurile nocive din viața ei.

„Au trecut trei luni de atunci. Am stat cu mine, mi-am revizuit valorile, mi-am conștientizat profund lipsa de scop. Eu de doi ani nu m-am mai regăsit în ceea ce făceam. Nu știam cum să mă opresc”, a recunoscut ea.

În plus, ea a fost trimisă în judecată de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru că a condus sub influența substanțelor psihoactive. Decizia a fost luată după ce în martie 2023, vedeta a fost oprită de două ori de către polițiști. La acel moment, oamenii legii au constatat faptul că ea nu avea carnet de conducere și că era sub influența substanțelor psihoactive, dar și a alcoolului.