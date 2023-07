Ce spune Ana Morodan despre internarea la clinica de psihiatrie

Contesa Digitală a prezentat primele imagini de la clinica de psihiatrie din Alba Iulie unde a mers de bună voie și nesilită de nimeni, în urma evenimentului neplăcut prin care a trecut pe 29 martie, când a fost prinsă beată la volan.

Ana Morodan a revenit la tv sâmbătă, 15 iulie 2023, cu reality-show-ul „Reală”, la Antena Stars. Show-ul, difuzat de data asta, pe parcursul verii, în weekend între orele 21:00 și 23:00 a oferit primele imagini cu activitatea Anei Morodan după controversatul episod de la finalul lunii martie.

Așa cum ne-a promis, Ana ne-a arătat câteva secvențe pe care nu le-a mai publicat nicăieri, printre care întâlnirea emoționantă cu Adrian Teleșpan și scurta ei ședere la psihiatrie.

Prin internarea din proprie convingere, Ana Morodan a ținut să arate că la o astfel de clinică nu merg doar oamenii ”nebuni”, așa cum sunt prejudecățile, ci și cei care se confruntă cu anxietatea sau depresia.

„Eram obosită de viață, de telefon, de cameră… Prima oară când am dat REC, am început să plâng.

Îmi doream atât de tare să trec oamenii prin experiența unui astfel de centru, dar îmi era foarte greu mie, nu că eram în centru, că eu am decis să mă duc. Îmi era greu, eram obosită, efectiv, de viață, de telefon, de cameră și n-am mai făcut asta.

Am citit în 10 zile cred că 11 cărți. Nu am mai citit de vreo 7 luni, ce-ai? M-am uitat la filme pe care nu am mai apucat să le văd. A fost super simpatic.

Trebuie subliniat că în această clinică vin și oameni care au anxietate severă. Am avut norocul să am o cameră cu o panoramă superbă, spre un deal tot verde. Bunătatea oamenilor a fost aproape. Se simte aproape Ardealul.

Da, o să fiu subiectivă. Dar… Oamenii din zona aia, a fost așa o hrană pentru suflet. Mi-a plăcut. M-au emoționat foarte mult”, a mărturisit Ana Morodan în emisiunea „Reală”.

Ana Morodan, depistată băută și drogată la volan

Ana Morodan a fost depistată de polițiștii de la rutieră sub influența alcoolului și a drogurilor la volan. Înainte să se constate acest lucru, vedeta a fugit de poliție când i s-a făcut semn să oprească.

„La data de 28 Martie a.c., polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza sectorului 1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla o femeie. Conducătoarea autovehiculului nu s-a conformat, și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule”, transmite Brigada Rutieră.