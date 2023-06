Ana Morodan revine pe micile ecrane în iulie 2023

Cu câteva zile în urmă, Ana Morodan și-a anunțat fanii că emisiunea ei de pe Antena Stars, „Reală by Ana Morodan”, va reîncepe în iulie 2023. Vedeta a încheiat deja seria trei la Sulina, județul Tulcea.

„Închei seria 3 ”Reală by Ana Morodan” la Sulina. Am luat-o zi de zi, m-am concentrat doar pe asta, m-am luptat mult, am schimbat multe perspective & obiective, dar am reușit. ”Reală by Ana Morodan” revine începând cu luna iulie a acestui an”, a scris vedeta în urmă cu șase zile pe contul ei de Instagram.

Vă amitincim că, în martie 2023, emisiunea ei a fost întreruptă, după ce a fost reţinută pentru 24 de ore pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor, a lovit două maşini şi a fost prinsă că a urcat la volan sub influența alcoolului şi substanţelor psihoactive. În mai 2023, ea și-a anunțat fanii că nu a plecat de la Antena Stars şi că doar a luat o mică pauză.

„Eu n-am fost niciodată plecată de la Antena Stars. Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toţi de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror şi toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând şi distrându-mă.

Contractul meu cu Antena Stars este în picioare. Nu s-a dizolvat şi noi, uite, în tot răul e şi un bine, că am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Şi-a pus amprenta şi oboseala. Căci să fii în faţa camerei atâtea ore nu e atât de uşor, cel puţin pentru mine”, a explicat vedeta.

Ce le-a transmis Ana Morodan fanilor ei după ce a fost reținută de poliție?

În urma incidentului respectiv, Ana Morodan a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care își cerea scuze atât ei însăși, cât și celor pe care i-a dezamăgit și pe care i-ar fi putut răni în urma accidentului produs.

,,Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri: Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită.

Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, le-a transmis ea fanilor ei.