Schimbarea momentului la Antena Stars! Această emisiune a fost scoasă de pe post. Care este motivul?

Este vorba despre reality show-ul soților Pastramă, de la Antena Stars. În urma deciziei și a zvonurilor legate de lipsa audienției, Brigitte Pastramă a explicat că au avut un „contract valabil până la sfârșitul anului”.

„Noi am avut un contract valabil până la sfârșitul anului. Din mai multe motive nu am mai dorit să-l prelungim. Inițial, a fost un contract de probă pentru anul 2020, iar, pentru că audiența a fost foarte mare, am semnat un contract pe un an întreg. Dar, din mai multe motive, eu am specificat de-a lungul acestei perioade că nu doresc să prelungesc acest contract. Contractul a fost respectat până la capăt, așa cum a fost semnat, cu toate clauzele stipulate, dar noi nu ne-am mai dorit să mai continuăm. Nu am fost scoși din grilă!”, a declarat Brigitte Pastramă pentru cancan.ro

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia”

De asemenea, aceasta a dezvăluit că totul a fost „destul de obositor” și au muncit foarte mult, deoarece emisiunea „implica toată familia” și se filma la ei acasă.

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia. Se filma la mine acasă, la business-urile mele. Pe lângă asta, și din punct de vedere material, din cauza problemelor pe care le are Florin, banii pe care-i primea el erau luați de un birou de executori judecătorești și rămâneau foarte puțini bani. Dar am muncit foarte mult, nu e vina lor, pentru că ei plăteau, dar banii nu ajungeau la sursă și atunci am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”, a completat Brigitte Pastramă pentru sursa menționată.

Ce alte schimbări au avut loc la Antena Stars?

La finalul anului trecut, șefii trustului Intact au luat mai multe decizii importante cu privire la emisiunile difuzate. În timp ce unele dintre ele au dispărut din grila de programe pentru anul 2022, altele au avut schimbări la care nimeni nu se aștepta.

Printre emisiunile cu schimbări se află și „Acces direct”, emisiunea difuzată pe Antena 1 și prezentată de Mirela Vaida. Potrivit noilor informații apărute despre acest subiect, emisiunea va avea o durată mai mare. Începând din 10 ianuarie, românii vor avea parte de trei ore de ”Acces direct”.

Cele trei ore vor fi împărțite în două dintre posturile de televiziune a trustului Intact: prima oră din emisiune se va difuza la Antena 1, în timp ce restul se va difuza la Antena Stars.

De asemenea, Mirela Vaida a avut și ea un mesaj pentru telespectatorii ei și spune că întreaga echipă ”Acces direct” va reveni în forță de lunea viitoare.

„Revenim în forță cu noul sezon Acces Direct, din 10 ianuarie, de la ora 16:00. Emisiunea va avea o durată mai mare, vom avea mai multe subiecte dinamice și mai mulți invitați. De asemenea, vom avea mai mulți reporteri pe teren care vor transmite live evenimentele, de la fața locului. Ne vedem de la ora 16:00, pe Antena 1, pentru ca de la ora 17:00 să vă dăm întâlnire pe Antena Stars”, spune prezentatoarea emisiunii.