Silviu Predoiu, candidatul susținut de PLAN pentru alegerile prezidențiale din 2025, a fost invitat la o dezbatere electorală organizată de Antena 3, însă a decis să refuze invitația. Decizia a fost comunicată public și este legată de o serie de factori, inclusiv de modul în care au fost tratate evenimentele anterioare și de costurile ridicate pentru achiziționarea timpului de antenă.

Silviu Predoiu, candidatul susținut de Partidul Liga Acțiunii Naționale (PLAN) la alegerile prezidențiale din 2025, a explicat public motivele pentru care a refuzat invitația la dezbaterea organizată de Antena 3.

Deși la început nu a fost invitat la dezbaterea de la Antena 3, Silviu Predoiu a solicitat participarea la eveniment.

Răspunsul primit de la echipa de organizare a fost unul tardiv, în jurul orei 00:15, ceea ce l-a determinat să își exprime îngrijorarea cu privire la procesul de selecție a candidaților.

Predoiu a menționat că mesajul primit după ora 00:00 a fost, în esență, mai degrabă o urare de succes decât o invitație reală.

„Astăzi, Antena 3 organizează o dezbatere cu candidații la alegerile prezidențiale, pregătită ca și cea de la DIGI pentru candidații preferați și la care, până azi-noapte la 00.15, nu eram invitat. (…)

Chiar și în ceea ce privește această dezbatere, răspunsul primit aseară la 20.18, în urma solicitării adresate de echipa mea, a fost un soi de urare de succes în viață”, a scris Predoiu pe pagina de Facebook.

,,Totodată , Antena 3 CNN are deplina independenta editoriala in organizarea si realizarea emisiunilor de dezbatere electorala, in conformitate cu strategia editoriala a canalului si cu respectarea legislatiei aplicabile, sens in care aspectele invocate de dumneavoastra nu sunt incidente cu privire la o anume emisiune de dezbatere electorala, al carei format este stabilit exclusiv de Antena 3 S.A. (…)

Uram succes, atat candidatului sustinut, cat si echipei de campanie!”, arată mesajul primit.