Patronul azilelor groazei a câștigat peste 3,7 milioane de lei din afacerea cu azilele groazei. Este vorba de Ștefan Godei, considerat ca fiind liderul și coordonatorul grupului. Procurorii DIICOT a susținut că acesta era șeful grupării organizate care a pus la cale și conducea afacerea cu azile de bătrâni. Conform informațiilor făcute publice de anchetatori, el ar fi obținut peste 3,7 milioane de lei în mai puțin de doi ani de la mai multe Direcții de Asistență Socială, printre care cele din Ilfov, Sector 3 și Sector 6.

Ștefan Godei își cheltuia o parte din banii câștigați pe distracții, constând în petreceri cu droguri, prostituate și lăutari.

„Potrivit procesului verbal al organelor de cercetare penală din 22.06.2023 au mai reieșit date potrivit cărora Godei Ștefan Cristian dispune de sume de bani însemnate pe care le cheltuiește pentru a apela periodic la serviciile unor prostituate, pentru a își procura droguri sau sume pe care le oferă la lăutari, sens în care potrivit discuțiilor avute de acesta în seara de 26-27.05.2023, a cheltuit pentru o singură astfel de serie de distracții, într-o noapte, suma de 25.000 de lei”, arată DIICOT.

Și-a construit o casă în Sectorul 1

„Totodată s-a stabilit că acesta și-a construit recent o casă de locuit pe str. (…), sector 1, București și deține un teren agricol de 1,5 ha în sat (…), com. (…), jud. Ialomița”, mai spun anchetatorii.

În total, membrii grupului infracțional organizat condus Ștefan Godei au obținut de la DGASPC Ilfov, DGASPC Sector 3 și alte direcții/servicii din cadrul altor primării, conturile Asociației „Sf. Gabriel cel Viteaz”, suma totală de 3.763.869 de lei în perioada 25.11.2021 – 08.06.2023. Cele mai mari sume au provenit de la DGASPC Sector 3 (2.550.574 lei) și DGASPC Ilfov (1.178.233 lei).

Ștefan Godei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Ștefan Godei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în acest dosar, alături de fratele său, Daniel Godei, care avea rol de coordonator în cadrul grupului.

Mai exact, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a lui Ștefan Godei, președintele Asociației „Sfântul Gabriel cel Viteaz”, și a fratelui său, alții zece inculpați reținuți în dosarul azilele groazei sunt arestați la domiciliu sau se află sub control judiciar. Decizia nu este definitivă. Claudia Costescu, una dintre asistentele medicale care se află sub control judiciar, a negat acuzațiile care i-au fost aduse, precizând că nu are nimic să-și reproșeze și că tot ce s-a scris în presa locală „sunt informații eronate”.