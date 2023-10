Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, a comentat asupra situației tensionate dintre Israel și organizația Hamas, subliniind că stârpirea Hamas nu este un lucru simplu și că situația actuală este complicată și din cauza contextului global.

Dîncu a menționat că dificultatea în rezolvarea conflictului constă nu doar în modul în care Hamas este implementat în regiune. Acesta constă și în contextul conflictului simbolic sau real existent la nivel mondial. Acesta a subliniat că, în ciuda eforturilor Consiliului de Securitate al ONU, nu s-a reușit o condamnare comună a organizației Hamas și că presiunea opiniei publice internaționale ar putea juca un rol crucial în rezolvarea conflictului.

În ceea ce privește situația românilor din Fâșia Gaza, Dîncu a menționat că aproximativ 200 de români se află acolo. El spune că Guvernul, împreună cu TAROM-ul, depune eforturi pentru a-i repatria. El a menționat și posibilitatea ca Egiptul să deschidă puncte de trecere pentru persoanele care doresc să părăsească Gaza. Acesta speră ca cetățenii români să poată fi aduși în țară în această perioadă dificilă.

În legătură cu posibila vizită a liderului PSD, Marcel Ciolacu, în Israel, Dîncu a declarat că nu are informații precise în acest sens. El spune că ar fi posibilă o astfel de vizită. Vizita va avea loc pe fondul:

„Nu am informații în acest sens, dar există, am auzit și eu acest lucru, dar nu sunt sigur, nu am vorbit cu Marcel Ciolacu de două zile și nu știu exact. Probabil că atitudinea României de sprijin pentru Israel, relațiile foarte bune pe care și premierul Ciolacu le are personal cu domnul Netanyahu ar putea să ducă la acest lucru, la o vizită. Am văzut că există foarte mulți lideri europeni care au primit invitație sau se duc acolo”, arată fostul ministru al Apărării Naționale.