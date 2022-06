Am ajuns de râsul lumii! România s-a făcut de rușine în toată Europa

Datele Eurostat arată că România se pe primul loc în Europa în ceea ce privește abandonul școlar al tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Țara noastră este urmată de Spania, Italia și Bulgaria.

Un aspect extrem de important în ceea ce privește România este faptul că mulți tineri nu renunță complet la facultate, alegând să se reprofileze. Mulți dintre cei care aleg să meargă la o anumită facultate o fac din cauză că sunt împinși de către părinți să facă această alegere.

În același timp, există studenți care sunt deja angajați de dinainte de facultate și care decid să renunțe la aceasta.

”Ştiu că am intrat în anul întâi undeva 300 de elevi și acum suntem 200. Majoritatea erau deja angajați de dinainte să intre la facultate și probabil au considerat că nu aveau nevoie de ceva mai mult. Alții pur și simplu s-au decis că locul lor nu e aici și au decis să meargă la alte facultăți”, spune un student.

În anul 2018, la Universitatea din București au fost admiși peste 8 mii de studenți la studiile de licență, însă aproximativ 5 mii au terminat cei trei ani de facultate, în timp ce doar 715 au susținut lucrarea de licență.

Liceele ar trebui să aibă consilieri care să îi ajute pe elevi în alegerea unei facultăți

O studentă la Litere, care își dorește să devină profesoară, spune că părinții ei, ingineri de profesie, și-ar fi dorit să aleagă o altă facultate, însă și așa ei au susținut-o.

”N-a fost chiar ceea ce își doreau ei, dar m-au susținut. Au încercat să mă ghideze în clasa a-8-a când am avut examenul de capacitate, eu am făcut mate-info și la Bac am dat tot matematică, dar mi-am dat seama că nu asta vreau să fac în viitor”, spune aceasta.

Pentru ca elevii să își poată descoperi vocația ar trebui ca în fiecare liceu să existe consilieri școlari care să îi ghideze pe aceștia către ceea ce se pricep cel mai bine. Consilierii școlari fac teste de personalitate și sesiuni de consiliere la care participă și părinții, însă în realitate aceștia sunt cei care decid ce drum vor urma copiii lor. Mai mult decât atât, sunt puține licee care au consilieri școlari.

”Îmi amintesc de un părinte, medic, care a zis că nici nu concepe pentru fata lui altceva decât medicina, drept sau arhitectură. Noi le prezentăm soluții alternative care s-ar plia pe stilul lor și pe tipul lor de personalitate și aptitudini. O chestie certă și probată, copiii care provin din licee unde au studiat la profilul uman și se duc, să zicem, la București la Ase, fară să dea niciun fel de amitere. Ulterior se confruntă cu nişte probleme cu matematica, statistica, chiar și informatica”, spune Livia Iliescu, profesor consilier.

Amintim că țările din blocul comunitar doresc să reducă rata abandonului școlar cu sub 9 procente până în anul 2030.